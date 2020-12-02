Утверждены квоты на обучение в вузах

Будущих врачей в России продолжат готовить преимущественно по целевому набору. Это обеспечит больницы и поликлиники новыми кадрами, а выпускникам даст гарантии трудоустройства. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее квоты на обучение в высших учебных заведениях страны в 2021 году.

— В предстоящем учебном году большинство бюджетных мест по медицинским специальностям останутся целевыми. В частности, по специальности «Лечебное дело» их доля составит 70%, по «Педиатрии» – 75% (специалитет), а по наиболее дефицитным направлениям ординатуры – 100%. В их числе – «Анестезиология», «Рентгенология», «Кардиология», «Пульмонология», «Неврология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Бактериология», «Инфекционные болезни», — говорится в пояснительной записке к документу.

Среди других направлений самые большие квоты выделены для специальностей «Радиоэлектронные системы и комплексы», «Эксплуатация железных дорог», «Системы обеспечения движения поездов». Доля целевых бюджетных мест по ним составит 70%.

Ранее Михаил Мишустин утвердил новое положение о целевом обучении в колледжах и вузах. Оно вступает в силу 1 января и устанавливает ответственность для образовательных организаций, которые направляют абитуриентов на целевое обучение, а после обязуются взять их к себе на работу. В случае отказа в трудоустройстве такие организации будут возмещать бюджету расходы на обучение целевика.

Сейчас эти нормы действуют для всех организаций, которые направляют абитуриентов на учёбу, за исключением образовательных. С нового года единые требования будут действовать для всех.

Напомним, каждый год Правительство РФ определяет, сколько процентов от общего числа бюджетных мест по каждой специальности отводится для целевиков. Они в свою очередь поступают в учебное заведение по направлениям будущих работодателей и учатся бесплатно. После получения диплома выпускник должен отработать не менее трёх лет в организации, которая его направила.

Фото редакции