Узбекистан ищет рабочие места для своих граждан в Сибири

— Делегация Республики Узбекистан планирует посетить крупные города России для развития взаимовыгодной трудовой миграции рабочей силы из Узбекистана в Россию, — сообщил на встрече в Новосибирской городской ТПП первый заместитель министра занятости и трудовых отношений республики Эркин Мухитдинов.

По его словам, в 2021 году на рынок труда республики выходят 700 тысяч выпускников высших и средне-профессиональных учебных заведений и школ. Население республики составляют более 35 млн человек, и это число продолжает быстро расти. В 2019 году в стране были создано 388 тысяч новых рабочих мест.

— Правительство Узбекистана изменило подход к трудоустройству граждан. В стране создается новая система трудовой миграции, которая включает языковую и профессиональную подготовку мигрантов, организацию выезда за пределы республики, помощь в трудоустройстве, финансирование транспортных и других расходов, а также помощь при возвращении граждан обратно в Узбекистан, — пояснил Эркин Мухитдинов. — В рамках организации трудовой миграции правительство республики готово сотрудничать, в том числе финансово, как с учебными заведениями России, так и с российскими предпринимателями, работодателями, которые на своих площадках будут обучать мигрантов необходимым российскому рынку профессиям.

Президент Новосибирской городской ТПП Юрий Бернадский считает, что данная информация может заинтересовать многие предприятия города.

— Даже в условиях ограничительных мер практически все производственные предприятия Новосибирской области продолжали работать. По итогам 8 месяцев 2020 года видим, что практически нет спада производственных показателей в обрабатывающих отраслях. Также в производственной сфере не было ощутимого сокращения персонала. Гораздо серьезнее ограничительные меры сказались на сфере услуг, но мы надеемся, что предприниматели вернутся к докризисным объемам, — отметил Бернадский.

Директор филиала ООО «Первая Экспедиционная Компания» Игорь Нагорнюк отметил, что компания давно работает с мигрантами из Узбекистана и заинтересована в дальнейшем развитии трудовых отношений. Он представил делегации перечень направлений и профессий для подготовки специалистов, в которых заинтересована компания.

Генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский пояснил, что сейчас в России наблюдается серьезный дефицит трудовых ресурсов, и это связано не только с пандемией, с закрытыми границами.

— Если из Узбекистана в Россию будут ехать не просто чернорабочие и разнорабочие, но и люди со специальностями, то это неплохо. Узбеки хорошо интегрированы в титульные нации с нашим базовым этносом, хорошо адаптируются, — говорит Белокобыльский. — Возможно, это заставит задуматься русских родителей. Так ли обязательно их ребенку получать образование псевдоюристов или псевдоменеджеров, мечтать о карьере офисного планктона, если есть каменщики, сварщики и прочие рабочие специальности, которые очень востребованы на рынке и хорошо оплачиваются. Сомневаюсь, что инициатива Узбекистана в ближайшее время приведет к тому, что трудовые мигранты из республики займут все вакантные места этого уровня. Но если такое отношение к рабочим специальностям в РФ сохранится, то в перспективе это возможно. Между тем многие рабочие специальности — это тоже искусство.

Директор по развитию ООО «БФК-Эксперт» Вероника Рассказова считает, что регионе существует дефицит рабочей силы, поскольку в Новосибирске не готовят специалистов по производству профиля, как результат — в отрасли нет притока молодежи.

— На базе нашей компании можно организовать обучение мигрантов на ПВХ-станках и стекольном производстве, — предложила Рассказова.

Директор ЗАО «СХП Ярковское» Глеб Поповцев также отметил, что для отрасли АПК вопрос с рабочими руками, особенно во время сезонных полевых работ и уборочной, очень актуален.

— Раньше мы привлекали много людей из Средней Азии, особенно на уборку овощей. Когда начались перебои с трудовыми мигрантами, пришлось покупать высокомеханизированную технику, но потребность все равно осталась. Сейчас мы готовим общежития для приема таких сотрудников, которые будут приезжать на сезонные работы, так как понимаем, что при росте объема производства потребность в них также будет расти, — говорит Поповцев.

По его оценкам, если трудовые мигранты хотят устроиться не разнорабочими, то они должны проходить обучение в учебных заведениях Новосибирска, а также на местных предприятиях.

— Я не уверен, что в Узбекистане есть те машины, на которых сейчас мы работаем в своем хозяйстве. Чтобы я посадил человека на технику стоимостью 70 млн рублей, он должен отработать на более простых комбайнах как минимум 5 лет. Гражданам СНГ в России приходится пересдавать на права, потому что у нас разные требования к квалификации, подходы к обучению, — поясняет собеседник Infopro54.

По данным правительства Новосибирской области, по итогам первого полугодия 2020 года товарооборот региона с Республикой Узбекистан, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился более чем на 18%.

Фото пресс-службы Новосибирской городской ТПП