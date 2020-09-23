В Новосибирске с началом учебного года вырос спрос на репетиторов

По данным Авито Услуг, в 2020 россияне по-прежнему уделяют большое внимание изучению математики, необходимой для успешной сдачи школьных экзаменов, поступления в технические вузы, а также на технические, естественнонаучные и экономические специальности. Именно она занимает первое место (35%) среди предметов по уровню спроса на услуги репетиторов. На втором месте — русский язык (21%), третьем и четвертом — обществознание и английский язык (по 4%). По другим предметам, в том числе химии, физике и прочим иностранным языкам репетиторов ищут значительно реже.

В Новосибирске отмечается та же тенденция — первое место занимает математика (40%), второе — русский язык (18%), третье — английский язык (4%) и четвертое — обществознание (по 2%).

Структура предложения также этому соответствует: в России по наиболее популярным предметам отмечена и самая большая конкуренция среди репетиторов. При этом по росту предложения и спроса за год по стране лидирует английский язык (+55% и +21% соответственно), а в Новосибирске по росту предложения и спроса лидирует также английский язык (+67% и +121% соответственно). Рост предложения зафиксирован по увеличению количества объявлений о соответствующих услугах.

Спрос на услуги репетиторов, помогающих в подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, по России составляет 18% от всех услуг по обучению школьным предметам. Такова же и доля преподавателей (19%), готовых «тренировать» школьников для сдачи самых важных экзаменов. В Новосибирске она составляет 16% и 17% соответственно.

Средняя цена услуг репетиторов по большинству предметов в России составляет 500 рублей за часовое занятие, и только преподавание русского языка менее выгодно в качестве подработки — стоимость занятия колеблется на уровне 450 рублей. В Новосибирске — 400 рублей за часовое занятие.

Среди регионов спрос на репетиторов увеличился сильнее всего в Ижевске (+61%), в Воронеже (+55%), в Омске (+45%). Интерес к подработке репетиторством больше всего вырос в Омске (+59% по отношению к прошлому году), Новосибирске (+49%), а также в Москве и Екатеринбурге (по 46%).

— Рост популярности репетиторских услуг обусловлен началом учебного года, грядущей длительной подготовкой старшеклассников к ЕГЭ и ОГЭ и наверстыванием учебной программы прошлого учебного года, который проходил в нестандартных условиях изоляции. На рост спроса и предложения в репетиторских услугах также повлияла адаптация учителей и преподавателей к новым реалиям, переход к безопасному и удобному онлайн-преподаванию, к которому привыкли и ученики, и преподаватели. Этот вид услуг стал доступнее и понятнее для россиян, — комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

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