В 1 квартале 2019 года выросли финансовые показатели Банка Акцепт

По состоянию на 1 апреля 2019г. АО «Банк Акцепт» изменил свои позиции по показателям деятельности в общеотраслевом рейтинге Banki.ru следующим образом:

Выросли позиции рейтинга следующих показателей:

Собственные средства банка составили 2 409 8 млн. руб.

Объем кредитного портфеля физических лиц составил 1 806,9 млн. рублей

Кредитный портфель юридических лиц составил 8 136,0 млн. рублей.

Вложение ценных бумаг происходит преимущественно в корпоративные облигации российских компаний и государственные ценные бумаги. Портфель ценных бумаг составил 6 858,4 млн. рублей

Объем средств на расчетных счетах составил 3 160,9 млн. рублей.

Объем вкладов составил 9 906,0 млн. рублей.

— Банк Акцепт в этом году вошел в ТОП-150 российских банков по активам, — сказал Председатель Правления Банка Акцепт Константин Васильев. — Для регионального банка это значительный шаг. Наши достижения стали возможны благодаря успешному финансированию корпоративного сектора, как на инвестиционные проекты, так и на ведение текущей деятельности, а также благодаря активной работе на рынке ценных бумаг. Интерес к ценным бумагам растет день ото дня. Многие клиенты ищут инструменты, позволяющие получить доходность выше, чем на банковском депозите. Банк Акцепт имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и предлагает услуги по брокерскому обслуживанию.