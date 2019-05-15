Май, весна, солнце – время активного отдыха! А в «Галамарте» вы найдете все, что нужно

Наконец-то весна уже полностью вступила в свои права, и можно делать длительные вылазки на природу. Даже если кое-где еще прохладно – просто оденьтесь потеплее и вперед! Ну а чтобы отдых приносил только радостные эмоции и оставил приятные впечатления, заходите в ближайший «Галамарт» за сопутствующими товарами. Здесь есть все и для рыбалки, и для длительного похода, и для барбекю; конечно, все по традиционно низким и весьма заманчивым ценам.

Итак, начнем с рыбалки. Где рыба, там вода, где вода – там лодка. Прочная, качественная, из долговечных материалов, прослужит не один сезон! Ну, и экипировка у настоящего рыбака тоже должна быть серьезной – например, вот такой жилет с карманами. Складной стул тоже обязательно пригодится – не на сырой земле же сидеть. Удобно складывается, выдерживает большую нагрузку, и к тому же стоит совсем недорого.

Ну а если вы собрались в поход, то и тут «Галамарт» обязательно поможет. Так, отличным выбором станет четырехместная палатка: сама она выполнена из высокопрочного нейлона, а дно сделано из термоустойчивой и водонепроницаемой ткани Oxford 150 D. Устойчивость к истиранию, защита от ветра и холода – отличный выбор для походов! Не лишним будет и надувной матрас – ведь отдых на природе вполне может быть комфортным (а еще он пригодится дома для гостей, которые решили остаться с ночевкой).

Конечно, не забудьте и разные походные мелочи: бинокли, ножи, термосумки, фонари, газовые горелки… Все в одном магазине!

Ну и не будем забыть, что май – сезон пикников! Для них в «Галамарте» вы тоже найдете все, что нужно. Например, отличным решением станет небольшой сборный мангал – легко собирается и разбирается, не занимает много места при перевозке. А для запекания мяса или рыба возьмите решетку-гриль – она не деформируется при воздействии высоких температур, а деревянная рукоятка защитит от ожогов.

Конечно, все это лишь малая часть товаров для активного отдыха, которые вы найдете в «Галамарте». Здесь еще и разнообразная складная мебель, и термосы, и бадминтон, и средства от насекомых — в общем, ассортимент обширный, а цены очень приятные! Все-таки сезонные распродажи – своеобразная «фишка» «Галамарта»: когда другие магазины повышают цены на товары сезонного спроса, он их, наоборот, снижает.

8 800 333-4-000, www.galamart.ru

Фото предоставлено заказчиком