В 15 крупных торговых центрах региона открылись детские игровые комплексы

— С 1 февраля этого года в Новосибирской области возобновлена работа аттракционов, развлекательных центров, игровых комнат (площадках в помещениях). Меры по снятию ограничений были приняты Правительством региона на прошлой неделе. Многие из объектов расположены в торгово-развлекательных центрах, и благодаря такому решению детские игровые комплексы и площадки смогут возобновить свою работу в 15 крупных ТЦ региона, – цитирует министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова пресс-служба регионального правительства.

Он подчеркнул, что минпромторг будет проводить контрольные мероприятия по соблюдению всех требований к вновь открывшимся объектам.

Министр напомнил, что организациям, индивидуальным предпринимателям при организации работы аттракционов, детских развлекательных центров необходимо обеспечить работу игровых комнат (площадок в помещениях) с условием присутствия одного посетителя на 2,5 квадратных метра. Среди основных требований также – соблюдение масочного режима, социальной дистанции, наличие антисептиков для обработки рук и др.

Поэтапное снятие ограничений в условиях противодействия распространения коронавирусной инфекции проводится в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора с учетом региональной эпидемиологической обстановки. Правительством Новосибирской области ведется непрерывная работа как с Роспотребнадзором, так и с предпринимателями, и сейчас ограничения в сфере бизнеса остаются лишь в отношении предприятий общепита, которым в настоящий момент разрешено работать до полуночи.