Банк «Левобережный» снизил ставки по ипотеке

Запланировали переезд? Наступил удачный момент! В Банке «Левобережный» есть множество ипотечных программ для улучшения жилищных условий. Оформить кредит можно на строительство или покупку дома с земельным участком, приобретение квартиры в строящемся или готовом доме, покупку нежилого помещения, а также на рефинансирование ипотеки.
Выберите понравившийся объект недвижимости, до 28.02.2021 заключите договор ипотечного кредитования и в течение всего срока его действия экономьте на кредите полпроцента годовых.
Определиться с подходящей программой поможет специалист Банка «Левобережный» (ПАО). Для этого оставьте заявку на сайте, свяжитесь с менеджером по номеру 8-800-3333-555 (вн. 6606) или обратитесь в любой ипотечный центр:
г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;
г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;
г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;
г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
г. Бийск, ул. Васильева, 63а;
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.
Фото предоставлено пресс-службой банка
Популярное с сайта
Комментировать