Банк «Левобережный» снизил ставки по ипотеке

Запланировали переезд? Наступил удачный момент! В Банке «Левобережный» есть множество ипотечных программ для улучшения жилищных условий. Оформить кредит можно на строительство или покупку дома с земельным участком, приобретение квартиры в строящемся или готовом доме, покупку нежилого помещения, а также на рефинансирование ипотеки.

Выберите понравившийся объект недвижимости, до 28.02.2021 заключите договор ипотечного кредитования и в течение всего срока его действия экономьте на кредите полпроцента годовых.

Определиться с подходящей программой поможет специалист Банка «Левобережный» (ПАО). Для этого оставьте заявку на сайте, свяжитесь с менеджером по номеру 8-800-3333-555 (вн. 6606) или обратитесь в любой ипотечный центр:

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.