 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

В 2018 году больше 50% кредитов получили онлайн клиенты Промсвязьбанка из сегмента малого бизнеса

  • 19/02/2019, 10:42
Промсвязьбанк фиксирует рост обращений за кредитами со стороны малого бизнеса через интернет-банк.

кредиты для бизнесаВ 2018 году на онлайн-кредитование пришлось 56% всех одобренных заявок малому и микробизнесу. В 2017 году этот показатель составлял только 17%, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

По итогам прошлого года почти 4 тысячи предприятий смогли получить финансирование в Промсвязьбанке, используя программы онлайн-кредитования: «Кредит Онлайн», «Овердрафт Онлайн» и «ПСБ “Всё просто!”».  

Значительный рост обращений за онлайн-кредитами обуславливается желанием клиентов все делать быстро, не отрываясь от телефона или ноутбука. И конечно же, главный фактор – возможность практически моментального получения средств на счет, говорит директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПАО «Промсвязьбанк» Иннокентий Воловик.

Чаще всего предприниматели обращаются онлайн за финансированием для развития бизнеса, и пополнения оборотных средств.

«Кредит Онлайн» – первая в России программа онлайн-кредитования для бизнеса. Клиенты Промсвязьбанка автоматически получают предложение по кредиту в интернет-банке и могут воспользоваться им в любой момент. Для этого им нужно всего лишь выбрать необходимую сумму и срок кредитования в рамках предложения банка.

Программа «Овердрафт Онлайн» позволяет предпринимателям в течение 5 лет  осуществлять платежи при отсутствии собственных средств на счете. Клиент получает возможность пользоваться средствами уже через 5 минут после оформления продукта в интернет-банке.

Кредит ПСБ «Всё просто!» выдается новым клиентам, использующим  онлайн-кассу компании «Эвотор» или «Торговля.онлайн», на любые бизнес-цели без документов и без посещения банка. Сразу после подачи заявки клиенты могут дистанционно получить до 1 млн рублей.

Планируется, что весной этого года программа онлайн-кредитования ПСБ «Всё просто!» станет доступной для любого бизнеса, не являющегося действующим клиентом банка. Предприятия МСБ смогут подать заявку на финансирование на специально созданном сайте.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

цены на новостройки выросли

В Новосибирской области цены на новостройки выросли более чем на 3%

19/02/2019, 16:01
В среднем стоимость квадратного метра в регионе составляет 53 789 руб.
В Сбербанке упала доля ипотечных кредитов на первичке

Объем выдач ипотеки на первичном рынке упал до рекордного уровня

19/02/2019, 15:19
Только 21% кредитов из ипотечного портфеля Сбербанка в Новосибирске был выдан на покупку жилья по договорам долевого участия.
Сбербанк хочет финансировать ГЧП и концессии в Новосибирске

Сбербанк готов дать деньги на транспорт и школы

19/02/2019, 14:03
Банк разрабатывает предложения о финансировании концессии и ГЧП в образовании и обновлении подвижного состава Новосибирска.

Актуальный разговор

В Израиле прогнозируют рост турпотока из регионов России

Новосибирск входит в тройку лидеров по турпотоку в Израиль

Все материалы
Новости

За 2018 год парковки принесли в бюджет 4,3 млн рублей

19/02/2019, 21:33

Развязку на Матвеевке попробуют включит в проект «Академгородок 2.0»

19/02/2019, 18:58

В Новосибирске пройдет IV форум «Городские технологии»

19/02/2019, 17:21

Криптонит Startup Challenge ищет стартапы

19/02/2019, 16:59

В январе годовая инфляции в Сибири выросла до 5,1%

19/02/2019, 16:32

В Новосибирской области цены на новостройки выросли более чем на 3%

19/02/2019, 16:01

Объем выдач ипотеки на первичном рынке упал до рекордного уровня

19/02/2019, 15:19

Сбербанк готов дать деньги на транспорт и школы

19/02/2019, 14:03

В 2018 году в Новосибирской области банки выдали 70,6 млрд рублей жилищных кредитов

19/02/2019, 13:50

Новосибирская область планирует активизировать конгрессно-выставочную деятельность

19/02/2019, 13:28

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×