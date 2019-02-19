В Новосибирске выставлены на продажу помещения в зданиях-объектах культурного наследия

12 марта департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска проведет конкурс по продаже нежилых помещений, находящихся в зданиях, являющихся объектами культурного наследия, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Одно нежилое помещение находится в подвале по адресу ул. Челюскинцев, 7. Площадь помещения – 265,2 кв. м.Нежилое помещение находится в здании, являющемся объектом культурного наследия регионального значения «Жилой комплекс в районе железнодорожного вокзала: 4-этажный кирпичный жилой дом», включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Начальная цена с НДС – 6 138 000 рублей. Отмечается, что помещение свободно от арендных отношений.

Согласно документации. конкурс, объявленный на 31.07.2018, 31.08.2018, 08.10.2018, 16.11.2018, не состоялся в связи с отсутствием заявителей.

Второе помещение. выставленное на торги, расположено в подвале по адресу ул. Урицкого, 36.Нежилое помещение также находится в здании, являющемся объектом культурного наследия регионального значения – памятника архитектуры «Здание управления Западно-Сибирской железной дороги», включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Площадь помещения – 213,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 6 187 200 рублей. Помещение свободно от арендных отношений.

Конкурс, объявленный на 31.08.2018, 08.10.2018, 16.11.2018, 17.12.2018, не состоялся в связи с отсутствием заявителей.

Дата определения участников нового конкурса- 11.03.2019 года. Конкурс и подведение его итогов состоится 12.03.2019 года.

Победителем конкурса с правом приобретения муниципального имущества признается участник конкурса, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество, при условии выполнения таким покупателем условий конкурса. При равенстве двух и более предложений о цене муниципального имущества и при соблюдении условий конкурса, победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок.

Фото: pixabay.com, автор- qimono