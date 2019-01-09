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В 2018 году на ЗСЖД погружено более 314 млн тонн грузов

Это на 2,4% больше, чем годом ранее.
  • 09/01/2019, 16:58
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По оперативным данным, погрузка на Западно-Сибирской железной дороге в январе – декабре 2018 года составила 314,3 млн тонн грузов, что на 2,4% больше, чем в 2017 году (306,9 млн тонн). Погруженное количество грузов стало абсолютным рекордом в истории магистрали, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Так, в 2018 году основной груз железной дороги, каменный уголь, погрузили в объеме 243,3 млн тонн, что на 2,7% превышает показатель, достигнутый в 2017 году.

На Западно-Сибирской железной дороге в прошлом году также погружено: зерна и продуктов перемола – 3,9 млн тонн (+50,3% к январю – декабрю 2017 года); нефтегрузов – 19,6 млн тонн (+6,5%).

Тарифный грузооборот в январе – декабре прошлого года увеличился на 3,1% к 2017 году и составил 378,4 млрд тонно–км.

Фото: pixabay.com, автор- 797329

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