Энергетики СГК обеспечили надежное энергоснабжение жителей Новосибирска и Куйбышева в новогодние каникулы

Предприятия Сибирской генерирующей компании в Новосибирске и в Куйбышеве в период новогодних каникул и выходных — с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года — отработали в штатном режиме, сообщили в пресс-службе компании.

Тепловые электростанции Новосибирской энергосистемы обеспечили надёжную и бесперебойную выработку электроэнергии и отпуск тепловой энергии потребителям. В дни каникул на всех ТЭЦ и котельных СГК, а также в Новосибирской теплотранспортной компании для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения были усилены меры производственного контроля, пожарной безопасности. Дежурство оперативных бригад и технического руководства предприятий осуществлялось в круглосуточном режиме.

За 10 дней новогодних каникул было выявлено 13 небольших дефектов, их устранение было проведено оперативно и практически незаметно для потребителей – среднее время отключения составляло 4 часа. 3 дефекта были устранены на трубопроводах отопления, остальные — на трубопроводах ГВС и ХВС.

— Новогодние праздники прошли без существенных отклонений параметров теплоснабжения потребителей Новосибирска и Куйбышева. На всех станциях был обеспечен запас топлива, в полтора-два раза превышающий нормативный, а также достаточный резерв генерирующих мощностей, которые могли быть задействованы в случае наступления сильных морозов, — отметил технический директор Новосибирского филиала СГК Алексей Лымарев.

Перед праздничными выходными днями были проведены внеплановые проверки и дополнительные осмотры оборудования, тепловых сетей, зданий и сооружений. Дополнительно отработаны сценарии на случай возникновения внештатных ситуаций.

В настоящее время все предприятия Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании также работают в соответствии с заданными температурными графиками, продолжая надежно и качественно обеспечивать потребителей тепло- и электроэнергией.

Фото: пресс-служба СГК