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В 2018 году новосибирским метро воспользовались 83 млн пассажиров

Доля пассажиров, перевезенных метрополитеном, в общем объеме городских перевозок выросла до 18,7 %.
  • 09/01/2019, 14:37
метрополитен

МУП «Новосибирский метрополитен» в 2018 году перевезло 83 миллиона пассажиров. В 2017 году показатель составлял 80,3 миллиона, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Доля пассажиров, перевезенных новосибирским метрополитеном, в общем объеме городских перевозок выросла до 18,7 % (в 2017 году – 18,4 %), в перевозках, осуществляемых муниципальным транспортом, – до 48,8 % (в 2017 году – 48,6 %).

Среди метрополитенов России по объему перевозок новосибирский метрополитен занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: Ростислав Нетисов

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