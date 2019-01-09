С рынка уходят нелегальные перевозчики ТКО

— В целом переход Новосибирской области на новую систему обращения с отходами прошел организованно, спокойно, без значимых сбоев, — заявил на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он подчеркнул, что это только начало работы в новых условиях в сфере сбора, утилизации и переработки отходов. Основная задача реформы — не просто перейти на новые взаимоотношения участников процесса, но и навести порядок в отрасли.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, в праздничные дни на полигоны, оборудованные весами, вывезено 9,4 тысячи тонн мусора.

— В связи со сменой транспортных организаций на некоторых маршрутах были сложности, пик которых мы испытали 5 января, на единый телефон регионального оператора поступил 161 звонок. Около 5% контейнерных площадок были переполнены. Ситуацию удалось полностью стабилизировать загрузкой транспорта и отлаживанием маршрутов, — пояснил министр. — В настоящее время процент переполненных контейнерных площадок — не более 2% от общего количества, мы стремимся к снижению данного показателя. Ближайшие задачи: минимизировать число сбоев в процессе вывоза мусора, обеспечить услугой по вывозу мусора юридические лица, продолжить формирование площадок временного накопления.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции также заявил, что системных сбоев по вывозу мусора в городе не зарегистрировано.

— Всю информацию, которая появлялась, оперативно отрабатывали. Мы опасались, что в связи с уходом старых перевозчиков появятся пустые площадки, с которых они вывезут контейнеры, этого не произошло, — отметил мэр. — Там, где наблюдалось скопление мусора, мы привлекали МУП «Спецавтохозяйство» («САХ»), оно оперативно ликвидировало недостатки.

В целом за период праздников, по словам Локтя, в Новосибирске зарегистрировано 364 обращения жителей. Они касались невывоза или задержки вывоза мусора. Из них больше всего поступило от жителей Ленинского (98) и Заельцовского (92), а также Октябрьского (68) районов. Для сравнения: из Советского и Калининского районов поступило всего 2 и 3 обращения.

— Без точечных проблем, естественно, не обошлось, но! системных сбоев не произошло. В том числе и благодаря взаимодействию со службами мэрии, — писала Анисимова. — Даже на разворот системы теплоснабжения (которая работает много лет) дается 10-12 дней. Здесь в новогодние праздники дан старт новой системе, в огромном мегаполисе. Можно было обойтись без точечных проблем? В идеале — да, в жизни — нет. Мы работаем. Жалобы есть. 01.01 — 35, 02.01 — 131, 03.01 — 141, 04.01 — 149, 05.01 — 161, 06.01 — 124 (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Ред.).

Гендиректор ООО «Экология Новосибирск» Лариса Анисимова, комментируя на праздниках в сети Facebook информацию о вывозе мусора, отмечала, что «запустить новую систему с новыми маршрутами и совместить с переустановкой контейнеров — непростая задача! Особенно в самом крупном муниципалитете».

— Отстроятся маршруты, поменяются контейнеры — все наладится. Системного сбоя не случилось. Коллапс, о котором много говорили, — отменяется. Работаем!

Глава регоператора заявляет, что «никто в мусоре не утонул»:

Региональный оператор системы утилизации ТКО — ООО «Экология-Новосибирск» — в конце прошлого года разместил на сайте информацию о перевозчиках, отвечающих за вывоз мусора с территории населенных пунктов Новосибирской области. В этот список вошли 12 компаний: ООО «ТБО», ООО «ЭкоСервис», ООО «СибЭСКО», ООО «НовосибСпецТранс», ООО СК «Родник», ООО «СибирьЭкоТранспорт», ООО «ЛаТранс», ООО «ЭКО-ЛАЙН», ООО «Чистый город 2», ИП Волкова И.А., МУП «САХ».

29 декабря 2018 года были подведены итоги по трем последним тендерам на перевозку ТКО. На каждый подана одна заявка. В результате в ходе повторных торгов право на вывоз мусора из Первомайского района Новосибирска, а также трех районов области получило МУП «Спецавтохозяйство». Стоимость контракта составила 272 млн рублей. Интересно, что на первых торгах по этому лоту, которые прошли в начала ноября, цена контракта составляла 302,9 млн рублей. На тендер не было подано ни одной заявки. Экс-главный инженер компании Михаил Мезенцев сейчас работает заместителем генерального директора ООО «Экология-Новосибирск».

Два лота 29 января выиграл ИП Волкова И.А. Компания будет организовывать вывоз мусора из Октябрьского района Новосибирска (225 млн рублей), а также трех районов области — Каргатского, Убинского и Чулымского (141 млн рублей). В ноябре эти контракты выставлялись единым лотом стоимостью 320 млн рублей, и его выиграло ООО «Чистый сервис». Это «дочка» одноименной федеральной компании, «голова» которой находится в Москве. По информации InfoPro54, у компании возникли сложности с получением банковской гарантии под данный контракт, и лот вновь пошел на торги.

Напомним, ИП Волкова Ирина Анатольевна зарегистрирована в 2016 году в Ленинградской области. Основным видом деятельности является «Сбор неопасных отходов». ИП Волкова И.А. работает в Новосибирске на сегменте утилизации ТКО под торговой маркой «Арктика Сити». В итоге при новых правилах игры предприниматель получил 4 лота из 12, общая стоимость заключенных им контрактов с регоператором составила 1,16 млрд рублей.

Исполнительный директор ИП Волкова И.А. Александр Волков рассказал InfoPro54, что компания заключила договоры со всеми участниками рынка, которые ранее работали на подведомственной ему территории и изъявили желание продолжить работу дальше.

— Региональный оператор просил нас не нарушать схему вывоза ТКО и заключить договоры со всеми. Сейчас мы будем смотреть на работу субподрядчиков. Если ее качество будет не соответствовать требованиям, то мы расторгнем договоры. Люди платят за оказание услуги — вывоз ТКО — и обязаны ее получать в должном виде, — заявил Волков. — Часть перевозчиков договоры с нами заключать отказалась, так как не согласились с реформой и не хотят находиться под чьим-то контролем. Часть компаний заявила, что они не уверены в том, удастся ли им получить деньги за свою работу от регоператора, так как реформу не принимает население и не будет платить за это деньги.

Александр Волков признал, что в первую неделю 2019 года их компания столкнулась со сложностями в организации процесса вывоза ТКО. В диспетчерскую поступало до 50 жалоб в сутки. По его оценкам, для этого было несколько причин. Во-первых, с рынка ушли нелегальные перевозчики, и их ниша оказалась заброшена. Эти площадки пришлось подхватывать новым компаниям, перестраивать маршруты мусоровозов и графики вывоза ТКО. На это ушло около недели. Кроме того, в новогодние праздники традиционно увеличивается образование мусора, за счет ежедневного графика этот объем не всегда удается оперативно ликвидировать.

— За минувшие выходные нередко возникали сложности с подъездом к контейнерным площадкам, рядом с которыми жители оставляли свои автомобили, хотя это запрещено. Мусоровоз не может ждать «на точке» более 10 минут и уезжает на другую площадку, а жители начинают звонить и жаловаться, — поясняет собеседник.

К концу праздников, по его словам, количество звонков сократилось до 10-12 в день, но сейчас ожидается новый всплеск и новая волна проблем.

— С новогодних каникул выходят юрлица: магазины, бизнес-центры и торговые центры, у которых тоже были перевозчики ТКО, в том числе и нелегальные, и часть из них прекратила работать. Мы предполагаем, что первая рабочая неделя уйдет на выстраивание маршрутов и логистики по этим клиентам, — говорит Александр Волков.

В целом он надеется, что выстраивание работы компании и ее субподрядчиков в новых условиях завершится в течение месяца.

Новосибирские общественники на минувших выходных, в свою очередь, заявили, что намерены создать систему мониторинга для контроля за повседневной работой регоператора.

ООО «Экология-Новосибирск» создано в 2012 году, с октября 2017 года входит в Группу «ВИС». Компания выступает концессионером по проекту строительства в Новосибирской области мусоросортировочных комплексов и всей сопутствующей инфраструктуры. Соответствующее концессионное соглашение было заключено в июле 2016 года с правительством области. В составе проекта: два мусоросортировочных завода для бытовых отходов мощностью 400 тысяч тонн каждый, два полигона захоронения мощностью по 297,2 тысяч тонн и вся необходимая инфраструктура. Соглашение заключено сроком на 40 лет, говорится на сайте компании. В декабре в регионе установлен единый тариф на вывоз мусора: 466 рублей за кубический метр или 92,42 (с НДС) рубля на человека в месяц.

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