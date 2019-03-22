В 2018 году сборы страховщиков Сибири и Дальнего Востока выросли до 117,3 млрд рублей

По данным ЦБ, сборы страховщиков Сибири и Дальнего Востока за 2018 г. по всем видам страхования выросли– до 117,3 млрд рублей. Это на 9,7% больше, чем в 2017 году, сообщили в пресс-службе ГК «АльфаСтрахование».

Так, сборы в сегменте страхования жизни достигли 43,2 млрд руб. против 36,5 млрд руб. в 2017 г. (+18,4%), НС – 10,5 млрд руб. против 8,9 млрд руб. (+18%), ДМС – 8 млрд руб. против 6,3 млрд руб. (+27%), сельхозстрахования – 311,3 млн руб. против 300 млн руб. (+3,8%).

Премии по каско составили 10,4 млрд руб. против 9,3 млрд руб. (+11,8%), по страхованию имущества юридических лиц – 3,23 млрд руб. против 3 млрд руб. (+7,6%).

Медленнее росли сборы в страховании имущества физических лиц (до 5,55 млрд руб. против 5,3 млрд руб. в 2017 г., +4,7%) и ОСГОП (до 447,8 млн руб. против 440,4 млн руб. в 2017 г., +1,7%).

Снижение произошло в сегментах страхования грузов – до 523,8 млн руб. против 585,3 млн руб. (-10,5%), ОПО – до 381,6 млн руб. против 461,5 млн руб. (-17,3%). Также снизились сборы по ОСАГО – до 30,4 млрд руб. против 31 млрд руб. (-2%).

В страховой компании отметили, что сборы «АльфаСтрахование» на территории Сибири и Дальнего Востока выросли с 12,9 млрд руб. в 2017 г. до 13,1 млрд руб. в 2018 г. (+1,6%).

В частности, в сегменте ДМС премии «АльфаСтрахование» выросли на 19,2% – с 442,6 млн руб. в 2017 г. до 527,5 млн руб. в 2018 г. Сборы по каско составили 1,13 млрд руб. против 817,3 млн руб. в 2017 г. (+38,3%). Премии по страхованию имущества юридических лиц «АльфаСтрахование» выросли на 27,2% – до 317,6 млн руб. против 249,6 млн руб. в 2017 г. Также рост показали сборы «АльфаСтрахование» по ОСАГО – до 6 млрд руб. против 2,3 млрд руб. в 2017 г. (в 2,6 раза).

— Рынок страхования в Сибири и на Дальнем Востоке вырос на 9,7% по сравнению с 2017 г. Драйверами роста выступили страхование жизни, добровольное медицинское страхование, а также страхование от несчастного случая и каско. Эти виды росли быстрее средних темпов по рынку. Медленнее рынка росли страхование имущества юридических и физических лиц, страхование сельскохозяйственных рисков, — говорит Вадим Маслов, вице-президент, директор Сибирского и Дальневосточного регионального центра АО «АльфаСтрахование». — Портфель «АльфаСтрахование» растет быстрее рынка в сегментах страхования имущества юридических и физических лиц, ОСАГО и каско. Это стало возможным благодаря новым технологиям и сервисам для клиентов как в розничном сегменте, так и в сегменте В2В.

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