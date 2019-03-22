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СГК инвестирует в повышение надежности ТЭЦ Новосибирского филиала 600 млн рублей

  • 22/03/2019, 15:05
Компания выделяет средства на модернизацию производственных мощностей.

Объем инвестиционной программы Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании на 2019 год составит 600 млн рублей. Компания выделяет средства на модернизацию производственных мощностей.

Отмечается, что данные инвестиции – это собственные и заемные средства компании, направляемые ежегодно на развитие приоритетных технических направлений.

Инвестпроекты новосибирских станций рассчитаны на дооснащение объектов ТЭЦ современным оборудованием, обновление систем электроснабжения и устройств диагностики. К примеру, наТЭЦ-3 в рамках инвестиционной программы предстоит модернизация системы водяной обдувки котлов, замена электролизной установки, обновление системы технологической сети передачи данных; на ТЭЦ-5 проведут техперевооружение второго водогрейного котла, модернизацию устройства вибродиагностики блока №2, склада реагентов; на ТЭЦ-4 будет выполнено техперевооружение напорного трубопровода  сетевых насосов одного из турбоагрегатов, на ТЭЦ-2 средства направят на оснащение локальной системой оповещения гидротехнических сооружений; на Барабинской ТЭЦ проведут модернизацию водоподготовительной установки для подпитки котлов и другие работы.

В нынешнем году мы заложили в инвестиционную программу проекты, важные для надежной и безопасной эксплуатации каждой конкретной станции. Здесь речь не идет о каких-то масштабных преобразованиях, это вполне «приземленные» работы, которые дают конкретный результат в краткосрочной перспективе и окупают сами себя, а главное, создают задел для дальнейшего развития. Мы должны думать наперед, чтобы наш производственный комплекс соответствовал современным стандартам, подчеркнул Андрей Колмаков, директор Новосибирского филиала СГК. В 2019 году объем инвестпрограммы на  11% превышает предыдущий.

Отметим, инвестиционная программа станет дополнением к плановой ремонтной программе ТЭЦ Новосибирского филиала СГК. На капитальные ремонты основных агрегатов пяти станций в 2019 году компания выделила 2.3 млрд рублей.

Фото: пресс-служба СГК

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