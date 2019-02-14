В 2018 году таможенники отметили увеличение потока контрафактных товаров в 4 раза

В общей сложности за год таможней было изъято более 600 тысяч единиц поддельных товаров, выдававших себя за продукцию BENTLEY, BMW, NIKE, REEBOK, HASBRO, BARBIE, SAMSUNG, LOUIS VUITTON, APPLE, CHANEL, FIFA, СОБЕРИ 4, РУССКОЕ ЛОТО, УЮТ и др. Это почти в 4 раза больше, чем за 2017 год, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

Предотвращён ущерб правообладателям на общую сумму 253 миллиона рублей.

— Основную часть подделок недобросовестные предприниматели пытались ввезти в нашу страну из Китая. На товары незаконно были нанесены обозначения как зарубежных, так и российских брендов, — уточнили в пресс-службе. — Контрафактная продукция выявлялась таможней на этапе таможенного декларирования товаров, а также на внутреннем рынке в торговых точках Новосибирской области.

Отмечается, что в ходе проверок инспекторами службы таможенного контроля после выпуска товаров Новосибирской таможни совместно с сотрудниками полиции были изъяты контрафактные товары из торговых точек, расположенных в городе Купино Новосибирской области и в центре города Новосибирска. Более 300 пар обуви сомнительного качества с незаконным нанесением маркировки ADIDAS, NIKE, REEBOK и спортивная одежда с такими же обозначениями на ярлыках были уничтожены по решению суда. Еще 41 тысяча поддельных товаров, среди которых – детские игрушки, обувь и одежда, были задержаны мобильной группой Новосибирской таможни на границе с Республикой Казахстан.

В пресс-службе рассказали, что на основании заявлений правообладателей должностными лицами Новосибирской таможни в отношении нарушителей закона возбуждены административные дела по статьям 14.10 КоАП РФ (Незаконное использование товарного знака) и 7.12 КоАП РФ (Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав).

Организации заплатили денежные штрафы от 50 до 60 тысяч рублей и лишились контрафактной продукции. В соответствии с законодательством, такие товары подлежат уничтожению.

Фото: предоставлено пресс-службой Новосибирской таможни