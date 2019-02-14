Новосибирская область будет внедрять экспортный стандарт 2.0

Глава АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) Андрей Слепнев и губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках Российского экономического форума 2019 (РИФ) подписали соглашение о внедрении в регионе экспортного стандарта 2.0. Область вошла в список 10 регионов России, где обкатывается этот пилотный проект.

— Почему для Новосибирска важно попасть в число регионов, которые займутся внедрением проекта экспортного стандарта 2.0. С одной стороны, у нас неплохие показатели по внешнеторговому обороту, в том числе по экспорту — $5 млрд с приростом. Импорт прирос на 20%, экспорт — на 36%. В структуре экспорта более половины составляют несырьевые товары. Для такого региона как Новосибирск — это не плохо, у нас нет добычи, металлургии, химии, — прокомментировал Травников корреспонденту InfoPro54. — С другой стороны, мы находимся на 28 месте по итогам работы среди регионов страны. Хотим вырваться число лидеров. Именно этот подход заложен в стратегии социально-экономического развития области. Нам нужно расти темпами выше, чем среднероссийские, а для этого необходимо опережающее внедрение новых инструментов поддержки экспорта.

Губернатор также отметил, что в ближайшее время состоится визит делегации РЭЦ в Новосибирскую область, где планируется подробно оговорить план внедрения экспортного стандарта на территории региона.

— В соглашении оговаривается в каких сферах и как мы будем взаимодействовать. Речь идет о совместном участии в ярмарочно-выставочных мероприятиях, обучении участников внешнеэкономической деятельности для наращивания объемов экспорта, как это предусмотрено в национальном проекте, — пояснила корреспонденту InfoPro54 министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.

В Новосибирской области реализация экспортного стандарта 2.0 началась в 2018 году. В области был создан экспортный совет при губернаторе, разработан региональный бренд. В рамках экспортного стандарта планировалось разработать подходы по комплексному развитию системы поддержки экспорта в регионе, а также унифицировать их с учетом региональной специфики. В ходе реализации стандарта область рассчитывает получить увеличение объема несырьевого неэнергитического экспорта, в том числе по экспорту услуг (медицинских, туристических, образовательных), повысить доступность мер государственной поддержки экспортеров, увеличить количества экспортоориентированных компаний.

Региональный экспортный стандарт 2.0 — это документ, который описывает комплекс мер, способствующих активизации экспортной деятельности в регионе. В том числе он должен вовлечь в процесс развития экспорта органы исполнительной власти субъектов и представителей местного бизнес-сообщества. Если меры будут успешно реализованы, то в регионах будет создана инфраструктура для поддержки экспорта. По итогам апробации стандарт будет скорректирован и принят к повсеместному внедрению.

По данным Сибирского таможенного управления, по итогам 2018 года Новосибирская область занимает четвертое место в округе в стоимостном объеме внешнеторгового оборота. В прошлом году он увеличился на 23% ($990 млн). При этом экспорт вырос на 22,5% и составил 2,6 $млрд, импорт — на 24% до $2,7 млрд. Тенденция увеличения стоимостного объема внешнеторгового оборота в регионе сохраняется три последних года.

В товарной структуре экспорта Новосибирской области преобладали топливно-энергетические товары — 47% от общего стоимостного объема, продукция машиностроения — 30%, продовольственные товары —7%, продукция химической промышленности — 6%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия — 4%.

В пятерку стран — основных торговых партнеров региона в экспорте вошли Китай, Казахстан, Германия, Украина и Индия с суммарным удельным весом 58% от общего стоимостного объема экспорта Новосибирской области. При этом в торговле с Китаем стоимость экспортных поставок возросла на $117 млн. (на 23%) — в основном за счет роста поставок угля каменного, лесоматериалов обработанных, шоколада и конфет, с Германией — на $86,5 млн (на 44%) — за счет увеличения экспорта угля каменного и нефтепродуктов, с Украиной — на $54 млн (в 1,5 раза) — за счет роста экспорта тепловыделяющих элементов, угля каменного, с Индией — на $40 млн (в 1,6 раза) — за счет поставок тепловыделяющих элементов.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области