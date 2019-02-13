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В 2018 году в инфраструктуру Новосибирского региона ЗСЖД инвестировано более 7 млрд рублей

Это на 1 млрд рублей больше, чем годом ранее.
  • 13/02/2019, 16:02
В 2018 году в инфраструктуру Новосибирского региона ЗСЖД инвестировано более 7 млрд рублей

В Новосибирском регионе ЗСЖД состоялся социально-экономический форум, на котором подвели итоги производственной деятельности, выполнения Коллективного договора ОАО «РЖД» и отраслевого соглашения по организациям железнодорожного транспорта в 2018 году, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что в 2018 году объем погрузки, как один из основных показателей производственной деятельности, в Новосибирском регионе ЗСЖД вырос на четверть к уровню 2017 года и составил 24,3 млн тонн, производительность труда увеличилась на 10,3%.

Кроме того, со станции Клещиха в прошлом году осуществлена первая на магистрали контрейлерная перевозка – груз доставлен до подмосковной станции Орехово-Зуево за 4 суток.

В пресс-службе рассказали, что в 2018 году ОАО «РЖД» инвестировала в развитие инфраструктуры Новосибирского региона ЗСЖД свыше 7 млрд рублей, что на 1 млрд рублей больше, чем годом ранее. Средства были направлены, в частности, на продолжение работ по строительству учебного центра для повышения квалификации работников железной дороги, по реконструкции вокзальных комплексов на станциях Татарская и Чаны, техническому перевооружению устройств контактной сети на перегоне Чебула – Ояш. Для предупреждения травматизма граждан выполнены работы по устройству пешеходных переходов на перегонах Новосибирск-Главный – Новосибирск-Восточный и Убинская – Каргат и другие проекты.

Фото: пресс-служба ЗСЖД

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