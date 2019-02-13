К концу 2018 года на каждые 100 км теплосетей Новосибирска приходилось 110 дефектов

Спикер — советник генерального директора Новосибирской теплосетевой компании (НТСК) группы компаний СГК Егор Шавшин

— В этом отопительном сезоне СГК использует в Новосибирске метод масштабных превентивных ремонтов. В том числе в отопительный сезон. С начала зимы компания постоянно распространяет сообщения об отключении потребителей от тепла и горячего водоснабжения на несколько часов. Можете уже оценить — насколько этот подход эффективен?

— Ремонты теплосетей во время ОЗП, скорее, можно назвать противоаварийными. Специалисты теплотранспортного подразделения Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» каждый день выполняют обход теплосетей, обследуют их. В нынешнем сезоне в этой работе нет ничего нового — ее делают каждый год, просто в этом году мы стали активнее предупреждать жителей про предстоящие отключения. Если специалисты выявляют дефект — они, опираясь на данные о погоде и о режиме, оперативно принимают решение о необходимости срочного ремонта — чтобы оценить, какие последствия может вызвать отключение.

— Есть ли примеры предотвращения более серьезных аварий?

— Каждое отключение магистрального трубопровода в отопительный период — это предотвращение аварии, которая может произойти, если дефект не устранить. Решение об отключении потребителей и проведении ремонта принимается исходя из дефекта. Если дефект прогрессирует, энергетики не дожидаются критического момента, а оперативно его устраняют.

— В каких районах города чаще всего в этом сезоне приходится проводить превентивные отключения? Почему?

— Выделить какой-то один район, где проводить отключения приходится чаще, чем в других, сложно, так как износ теплосетей и их состояние примерно одинаковы. В прошлом году специалисты СГК разработали так называемую карту «светофор», где магистральные теплосети отмечены тремя цветами — в зависимости от срока эксплуатации и степени изношенности. Красным цветом обозначены критически важные для замены теплосети — это 141 км в однотрубном исчислении, они должны быть отремонтированы в первую очередь — в течение ближайших 10 лет. Стоимость ремонта в ценах 2018 года — около 14 млрд рублей.

— Есть ли у вас карта превентивных ремонтов или она формируется в оперативном режиме по мере обследования сетей?

— Энергетики ежегодно составляют план капитального ремонта участков тепловых сетей на межотопительный период. Исходя из состояния сетей определяются те зоны — участки трубопроводов — ремонт которых необходим в первую очередь. Кроме этого, при составлении плана ремонтов учитываются и другие факторы: срок эксплуатации трассы, статистика повреждений в отопительный период и в период проведения гидравлических испытаний, наличие социально значимых потребителей (детские и медицинские организации и т.д.), подключенных к участку теплосети, результаты инструментального контроля состояния металла. Все это влияет на расстановку приоритетов в подходе к ремонту теплотрасс. Но если при обходе теплосетей выявляются дефектные участки, их отключают и ремонтируют в оперативном режиме.

— Отопление во время превентивных ремонтов отключается на несколько часов. Достаточно ли этого времени для выполнения работы? Что делаете, если ремонт затягивается?

— При выявлении дефекта теплоэнергетики оценивают серьезность повреждения, характер и объем работ для его устранения и определяют расчетное время, необходимое для проведения ремонта. Для сокращения времени перед отключением участка теплосети проводят подготовительный этап: разрабатывают программу отключения, в ряде случаев разрабатывается резервная схема теплоснабжения потребителей от другого участка теплосети. Через управляющие компании или ТСЖ СГК предупреждает потребителей, попадающих под отключение. Подготавливают необходимые материалы, а на месте отключения осуществляют раскопки. Если время проведения ремонта увеличивается, об этом через УК и ТСЖ оповещают потребителей, а специалисты теплосетевого подразделения продолжают работу, если это необходимо — в круглосуточном режиме. Также об отключениях сообщают в единую диспетчерскую службу мэрии Новосибирска.

— Сколько СГК планирует вложить в превентивные ремонты в сезоне 2018-2019? Будет ли сохраняться такой подход в последующие годы?

— Эксплуатация тепловых сетей, срок службы которых превышает нормативный — то есть 25 лет, ведет к увеличению количества дефектов на сетях и, как следствие, — к возникновению рисков аварийных ситуаций и перебоев с поставкой отопления и горячей воды потребителям.

В настоящее время наблюдается увеличение количества дефектов как на внутриквартальных, так и на магистральных тепловых сетях. За 2018 год энергетики устранили 3558 дефектов на теплосетях Новосибирска, из них на магистральных сетях — 811 повреждений и на внутриквартальных — 2747. Это почти на 4% больше, чем в 2017 году: тогда выявленных повреждений было немногим более 3400. Повреждаемость теплосетей в Новосибирске к концу 2018 года достигла уровня около 110 дефектов на каждые 100 км.

В этом отопительном сезоне (2018-2019 годы) бóльшее, чем в предыдущем сезоне количество повреждений приходится на магистральные трубы (диаметр — от 300 до 1000 мм). Соответственно, возросло и количество отключенных от тепла потребителей в сентябре-декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Что является следствием недоремонтов предыдущих периодов.

КСТАТИ

Сибирская генерирующая компания в 2019 году вложит в энергокомплекс Новосибирска 3 млрд рублей

Сибирская генерирующая компания увеличит вложения в ремонтную программу теплоэнергетического комплекса Новосибирска в этом году на 25% по сравнению с 2018 годом. Суммарно компания направит на эти цели 3 млрд рублей, из них 720 миллионов рублей — на ремонт и замену теплотрасс и еще около 2,3 млрд — на модернизацию и ремонты генерирующих объектов СГК.

Об этом заявил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков после рабочей встречи главы Новосибирска Анатолия Локтя и генерального директора «Сибирской генерирующей компании» Степана Солженицына.

На совещании в мэрии обсуждали прохождение энергообъектами компании отопительного сезона в Новосибирске в период низких температур, а также предстоящую летнюю ремонтную кампанию. По итогам встречи Анатолий Локоть отметил необходимость привлечения в теплоснабжение частных инвестиций для повышения надежности городских теплосетей.

Степан Солженицын рассказал о планах компании, особо отметив, что для СГК Новосибирск является приоритетной территорией: «И не только потому, что это самый крупный муниципалитет из городов присутствия. Но и потому, что здесь мы проходим первую зиму. Новосибирску предстоит большая летняя ремонтная программа. В России нет ни одного города без сложностей, где трубы были бы новыми. У этой проблемы есть только один путь решения — менять сети. Этим мы и намерены заниматься».

Фото: пресс-служба компании