В 2019-2010 годах на развитие села по госпрограмме будет выделено более 1 млрд рублей

Губернатор Андрей Травников представил отчёт «О результатах деятельности правительства Новосибирской области за 2018 год» на сессии Законодательного Собрания Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В 2018 году на создание комфортных условий проживания в районах области по госпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» было направлено 427 млн рублей. Речь идёт о модернизации системы водоснабжения, газификации, реконструкции автомобильных дорог, улучшении жилищных условий. В 2019-2020 гг. на эти цели будет направлено 1 млрд 55 млн рублей.

В марте 2018 года дополнительно было выделено 1,5 млрд рублей на ремонт дорог в сельской местности за счёт перераспределения средств дорожного фонда Новосибирской области. Работы выполнены на 107 объектах во всех 30 районах. Он добавил, что по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новосибирской области к 2024 году необходимо отремонтировать почти 1,2 тыс. км автодорог регионального и межмуниципального значения.

Валовый сбор зерна в 2018 году составил 2,5 млн тонн при урожайности в 18,2 центнера с гектара. По итогам 2018 года произведено 725 тыс. тонн молока (102,1% к уровню 2017 года) и почти 243 тыс. тонн мяса скота и птицы (100,9%). Новосибирская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе и второе место в России по поголовью молочных коров в сельскохозяйственных организациях, а по производству и реализации молока входит в первую десятку регионов РФ. На развитие агропромышленного комплекса области в 2018 году было направлено 10 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Объём господдержки отрасли составил почти 5 млрд рублей из областного и федерального бюджетов. На территории области реализованы четыре крупных инвестиционных проекта почти на 8 млрд рублей, создано 448 рабочих мест, ещё в работе — 12 крупных инвестпроектов общей стоимостью 69 млрд рублей.

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