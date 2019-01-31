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Вторая волна эвакуаций идет по Новосибирску

Как сообщил на пресс-конференции мэр Анатолий Локоть, 28 января подобные сообщения поступали в учреждения города из-за рубежа
  • 31/01/2019, 13:30
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Сообщения о минировании поступили, как минимум, в 15 образовательных учреждений города.

Очередная волна сообщений о минировании зданий зарегистрирована в Новосибирске. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на пресс-конференции.

— Сообщения о минировании поступили, как минимум, в 15 образовательных учреждений города. Также электронное письмо о минировании в начале первого поступило в мэрию Новосибирска, — сказал мэр.

Анатолий Локоть отметил, что несмотря на недовольство некоторых новосибирцев, существует определенный алгоритм действий в подобных ситуациях.

— В детских учреждениях мы судьбами детей не рискуем и полностью эвакуируем ребятишек. В прошлом году принята схема размещения детей в теплые помещения, расположенные рядом с детскими садами, где дети будут находится до тех пор, пока их не заберут родители, — пояснил глава города.

Анатолий Локоть уточнил, что сообщения о минированиях 28 января поступали в учреждения Новосибирска из-за рубежа. Информация об источники по сегодняшним сообщениям обрабатывается.

Локоть также предупредил, что во всех административных зданиях города будет ужесточен пропускной режим.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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