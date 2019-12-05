В 2019 году более чем в 2 раза увеличилось количество ПТС, выданных таможенниками СТУ

За 11 месяцев 2019 года в регионе деятельности Сибирского таможенного управления (СТУ) резко увеличилось количество выданных паспортов транспортных средств (ПТС) физическим лицам. Так, в указанный период времени таможенными органами СТУ было выдано 2346 ПТС на транспортные средства ввозимые физическими лицами, что в 2,7 раза больше, чем в январе-ноябре 2018 года (за 11 месяцев 2018 года выдано 882 ПТС), сообщили в пресс-службе ведомства.

Лидерами роста являются Хакасская таможня (увеличение 4,7 раза до 75 ПТС) и Новосибирская таможня (увеличение в 3,9 раза до1002 ПТС). В 2,9 раза до 182 увеличилось количество ПТС, выданных физическим лицам Кемеровской таможней.

Отмечается, что основными странами, из которых были ввезены в указанные транспортные средства, являются страны Евразийского экономического союза: Киргизская Республика – 1444 ПТС, Республика Казахстан – 555 ПТС, Республика Армения – 188 ПТС, Республика Беларусь – 73 ПТС.

— Одной из причин многократного увеличения случаев выдачи ПТС на автотранспорт, ввозимый с территории государств – членов ЕАЭС, стал ввоз на территорию Киргизской Республики большого количества автомобилей по более низким ставкам таможенных платежей в сравнении с действующими ставками на территории Российской Федерации до ее вступления в ЕАЭС, — уточнили в СТУ.

Кроме того, в 2 раза увеличилось количество ПТС, выданных на транспортные средства, ввезенные юридическими лицами. С января по ноябрь 2019 года таможенными органами Сибири было выдано 4752 ПТС на транспортные средства, ввозимые юридическими лицами против 2339 ПТС в аналогичном периоде 2018 года.

Наибольший рост количества выданных юридическим лицам ПТС отмечен в Новосибирской таможне (в 18.8 раз до 2275 ПТС). Значительно, в 2,7 раза, данный показатель вырос в Иркутской таможне (203 ПТС). Снижение на 28,3% количества выданных юридическим лицам ПТС зафиксировано в Красноярской таможне (301 ПТС).

— Основную часть ввезенных юридическими лицами транспортных средств составили легковые автомобили, грузовые автомобили из Китая, — рассказали в пресс-службе СТУ.

Кроме того, за 11 месяцев 2019 года в регионе деятельности СТУ на 18% увеличилось количество операций временного ввоза транспортных средств для личного пользования. Лидером по этому показателю является Алтайская таможня (увеличение на 24,9%, 5415 операций временного ввоза). В пунктах пропуска Тывинской таможни совершено 1370 операций временного ввоза.

— При осуществлении контроля за временно ввезёнными автомобилями за 11 месяцев 2019 года таможенными органами СТУ было возбуждено 41 дело об административных правонарушениях (АП) по части 1 статьи 16.18 (невывоз физическими лицами временно ввезенных транспортных средств в установленные сроки) и 11 дел об АП по части 2 статьи 16.24 (передача права пользования или иное распоряжение временно ввезёнными физическими лицами транспортными средствами) Кодекса об АП РФ. При этом в аналогичном периоде 2018 года было возбуждено 31 дело об АП по части 1 статьи 16.18 и 7 дел об АП по части 2 статьи 16.24 Кодекса об АП РФ, — констатировали в пресс-службе.

Фото: Евгения Серёгина