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Средний возраст автомобилей в Сибири — 16,3 года

В целом по России этот показатель составляет 13,4 года.
  • 05/12/2019, 12:25
Средний возраст автомобилей в Сибири — 16,3 года

Эксперты аналитического агентства «Автостат» установили, что на 1 июля 2019 года средний возраст легковых автомобилей в России составляет 13,4 года. Отмечается, что в зависимости от федерального округа данный показатель заметно отличается.

Так, в четырех округах средний возраст парка ниже, чем в целом по стране.

— Самые «молодые» автомобили «обитают» в Приволжском ФО – здесь их средний возраст составляет 11,9 года. Немногим выше он в Центральном ФО (12,2 года) и на Урале (12,5 года). А на Северо-Западе данный показатель равен 13 годам, — констатируют эксперты «Автостата».

В других четырех округах средний возраст парка, наоборот, выше общероссийского. На Юге и Северном Кавказе (13,7 и 14,4 года соответственно) он немного превосходит средний показатель, а в Сибири (16,3 года) и на Дальнем Востоке (19,9 года) «живут» наиболее «старые» автомобили.

Фото: pixabay.com, автор- pasja1000

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