В 2019 году мэрия возьмется за парковки на улично-дорожной сети Новосибирска

— В 2018 году нам не удалось выполнить план по созданию парковочных пространств. Мы рассчитывали ввести в эксплуатацию 6 плоскостных парковок с отдельным въездом. К сожалению, подрядчик нас подвел: ушел в зиму, не успел смонтировать оборудование на двух парковках. Сегодня две парковки так и не запущены: запуск одной ожидается в конце февраля, второй — при наступлении положительных температур, — сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов, выступая на совещании по подведению итогов деятельности департамента.

— В 2019 году мэрия планирует закончить работу по созданию плоскостных парковок, определиться с экономически эффективными тарифами и перейти к реализации проекта по созданию парковочного пространства на улично-дорожной сети, — сообщил чиновник. — У нас для этого есть все: понимание технических средств, техническое задание, стоимость, нормативно-правовая база, за исключением одного — мы понятия не имеем, как будем получать информацию о персональных данных владельцев транспортных средств, которые нарушают условия парковки.

Он заявил, что эту ситуацию необходимо учесть в конкурсной документации по следующим тендерам, а к действующему подрядчику применить все меры воздействия за срыв сроков сдачи объекта, в том числе по взысканию неустойки, по возврату упущенной выгоды. Кроме того, Дронов поручил департаменту доработать вопрос с платной парковкой на ДК «Прогресс», запуск которой также задержался.

Он пояснил, что мэрия Новосибирска не хочет повторять путь Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, где проект не удалось реализовать из-за провала в этом направлении. Поэтому департамент отправил юристов изучить опыт реализации проекта в тех регионах, где он был успешно запущен. В марте планируется проведение совместного совещания муниципалитета с ГИБДД, чтобы определиться, как должен выглядеть документ, формализовать его, а потом провести конкурсные работы по техническому обеспечению и перейти к практической реализации проекта по созданию платного парковочного пространства для улично-дорожной сети Новосибирска.

Первая платная автоматизированная парковка на 50 мест появилась в Новосибирске весной 2017 года на площади Гарина-Михайловского. Плата за час парковки составляла 40 рублей. Впоследствии на двух парковках на этой площадке было создано 152 места. В июне 2018 года вице-мэр Данияр Сафиуллин сообщал, что в день такая парковка зарабатывает 7-8 тысяч рублей, в месяц — до 240 тысяч. До 30 июня 2018 года платная парковка на 300 мест должна была открыться около зоопарка. Также до 30 сентября в Новосибирске планировали запустить еще три платные парковки: около ДК «Прогресс» на 84 машины, на пересечении Красного проспекта и улицы Крылова на 132 машины, на пересечении улиц Советской и Орджоникидзе на 110 машин. Созданием этих парковочных пространств занимается московская компания ООО «Эртел», выигравшая конкурсы.

В рамках выполнения программы создания парковочных пространств в городе за 10 лет планируется создать около 11 тысяч платных машиномест в семи зонах. Из них платные парковочные пространства составят 50%, торговые центры — 35%, бесплатные на дорожной сети — 10%, плоскостные парковки — 5%. Предварительная стоимость проекта в ценах 2016 года составляла около 700 млн рублей. Сафиуллин отмечал, такой объем парковочных мест к 2025 году сможет приносить в бюджет города не менее миллиарда рублей в год.

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