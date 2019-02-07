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Новосибирск занял 1-е место по доступности Toyota Corolla

За год автомобили этой модели подешевели на 30 %.
  • 07/02/2019, 12:42
доступность Toyota Corolla

В начале февраля стало известно, что в Турции началось производство новой модификации Toyota Corolla для России в кузове седан. Эксперты Авито проанализировали продажи этого автомобиля в Новосибирске, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в 2018 году средняя цена авто в целом в Новосибирске выросла на 13% и составила 414 362 рубля.

В рейтинге по доступности Toyota Corolla Новосибирск занял 1-е место, так как автомобили этой модели можно было приобрести за 232 195 руб. Второе место –  Иркутск: средняя стоимость авто составила 263 891 рубль. Третьим стал Омск (282 162 рубля).

На противоположном полюсе расположились Ульяновск и Казань – только в этих городах ценник перешагнул за психологическую отметку в полмиллиона рублей (510 939 рублей и 513 037 рублей соответственно). Такой разброс цен можно объяснить тем, что жителям восточной части страны более доступны азиатские и, в частности, японские авторынки.

Эксперты Авито выяснили, что за год Toyota Corolla подешевела в 8 городах, причем существеннее всего – в Новосибирске (-30%); подорожала – в 14, заметнее всего – в Барнауле (+43%). На уровне 2017 года средняя цена осталась только в Ростове-на-Дону.

В 2018 году среди всех моделей Toyota именно Corolla стала лидирующей по продажам. Она заняла первое место в своем бренде во всех крупных городах, кроме Волгограда, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова, где первенство досталось Toyota Camry. А в Новосибирске, Иркутске и Красноярске именно эта машина заняла первое место по числу продаж в 2018 году среди моделей всех марок.

Фото: Daniel Lackey

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