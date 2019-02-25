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В 2019 году Новосибирская область увеличит финансирование села на 20 %

На программу устойчивого развития сельских территорий будет направлено 513,9 млн рублей.
  • 25/02/2019, 12:55
Новосибирская область увеличит финансирование села на 20 %

В 2019 году финансирование мероприятий на реализацию программы устойчивого развития сельских территорий по сравнению с прошлым годом увеличится на 20% и составит 513,9 млн рублей. На улучшение жилищных условий планируется направить 85,2 млн рублей – на эти средства будет построено 5741,5 кв. м жилья. На строительство автомобильных дорог – 262,0 млн рублей (будет построено 12,7 км дорог в Баганском районе), сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Также на развитие газификации планируется направить 129 млн рублей, а на развитие водоснабжения – 37,7 млн рублей. Будет построено 53 км газопроводов в Ордынском районе и 15 км водопроводов в Доволенском и Искитимском районах.

Фото: pixabay.com, автор- stux

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