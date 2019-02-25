Новосибирск на 8 месте в российском рейтинге по «плотности» ипотеки

Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сравнили субъекты РФ по количеству выданных ипотечных кредитов и доле ветхого жилого фонда. Расчеты позволили установить, в каких регионах ипотечный рынок развивается темпами, недостаточными для того, чтобы жители ветхих и аварийных домов смогли самостоятельно обеспечить себя жильем, говорится в исследовании компании.
Для расчетов эксперты сопоставили количество жителей региона, подпадающих под требования банков к заемщикам (возраст от 21 до 75 лет), с количеством выданных в регионе кредитов. По результатам такого анализа выяснилось, что лучше всего обстоят дела на ипотечном рынке Ямало-Ненецкого автономного округа (там в 2018 году ипотечный кредит взял каждый 31-й «кредитоспособный» житель региона), хуже всего — в республике Ингушетия (там ипотекой смог воспользоваться каждый 1251-й житель). Новосибирская область заняла в этом рейтинге 8 место. По данным FinExpertiza, в 2018 году ипотеку взял каждый 50-й житель региона.
— Баллы, которые были присвоены каждому региону, показывают, насколько потребности жителей в улучшении жилищных условий соответствуют темпам развития рынка ипотечного кредитования. В регионах, которые набрали положительное количество баллов, рынок жилья развивается достаточно высокими темпами. В субъектах РФ, набравших отрицательное количество баллов, рынок не успевает за потребностями жителей, — поясняют аналитики компании.
В итоге Новосибирск вошел в топ-10 регионов с благоприятным соотношением объема ветхого жилого фонда/динамики развития ипотечного рынка — 6 место в России. В топ-10 из сибирских регионах также попала Омская область — 9 место. Четыре региона Сибири: Республики Бурятия, Тыва и Алтай, а также Забайкальский край — в списке территорий с самой сложной ситуацией — рост ипотечных кредитов не успевает за ростом ветхого жилья.
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