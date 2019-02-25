Новосибирск на 8 месте в российском рейтинге по «плотности» ипотеки

Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сравнили субъекты РФ по количеству выданных ипотечных кредитов и доле ветхого жилого фонда. Расчеты позволили установить, в каких регионах ипотечный рынок развивается темпами, недостаточными для того, чтобы жители ветхих и аварийных домов смогли самостоятельно обеспечить себя жильем, говорится в исследовании компании.

Для расчетов эксперты сопоставили количество жителей региона, подпадающих под требования банков к заемщикам (возраст от 21 до 75 лет), с количеством выданных в регионе кредитов. По результатам такого анализа выяснилось, что лучше всего обстоят дела на ипотечном рынке Ямало-Ненецкого автономного округа (там в 2018 году ипотечный кредит взял каждый 31-й «кредитоспособный» житель региона), хуже всего — в республике Ингушетия (там ипотекой смог воспользоваться каждый 1251-й житель). Новосибирская область заняла в этом рейтинге 8 место. По данным FinExpertiza, в 2018 году ипотеку взял каждый 50-й житель региона.

— Баллы, которые были присвоены каждому региону, показывают, насколько потребности жителей в улучшении жилищных условий соответствуют темпам развития рынка ипотечного кредитования. В регионах, которые набрали положительное количество баллов, рынок жилья развивается достаточно высокими темпами. В субъектах РФ, набравших отрицательное количество баллов, рынок не успевает за потребностями жителей, — поясняют аналитики компании.

Кроме того, эксперты компании соотнесли место каждого региона в общероссийском рейтинге по количеству выданных ипотечных кредитов (с учетом численности населения) и его место в «антирейтинге» субъектов РФ по доле ветхого фонда. Так, республики Ингушетия, Тыва, Якутия, Дагестан и Магаданская область вошли в пятерку лидеров по доле ветхого жилья. Новосибирская область получила 58 место.

В итоге Новосибирск вошел в топ-10 регионов с благоприятным соотношением объема ветхого жилого фонда/динамики развития ипотечного рынка — 6 место в России. В топ-10 из сибирских регионах также попала Омская область — 9 место. Четыре региона Сибири: Республики Бурятия, Тыва и Алтай, а также Забайкальский край — в списке территорий с самой сложной ситуацией — рост ипотечных кредитов не успевает за ростом ветхого жилья.

В конце прошлого года мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что город планирует войти в программу Фонда содействия развитию ЖКХ в рамках 185-ФЗ. За счет поддержки федерального фонда мэрия надеется ускорить расселение 174 ветхих домов, в которых проживает почти 5 тысяч человек. Площадь фонда, подлежащего расселению, составляет 72 тысячи кв. м. Стоимость расселения одного дома — 25-30 млн рублей. С 2019 года переселение будет осуществляться из расчета 43 тысячи рублей за кв. м. Локоть надеется, что в расселении 40-45% домов, исходя из их места расположения, примут участие строительные компании, которые заинтересованы в освоении застроенных территорий. В федеральной программе за 6 лет на Новосибирскую область предусмотрено выделение 6 млрд рублей. В 2019 году область получит 490 млн, в 2020 — 560 млн, в 2021 — 630 млн. 50% этих средств, по предварительным договоренностям города и министерства ЖКХ области, будут направляться на расселение жилья в Новосибирске. На момент пресс-конференции свыше 900 домов Новосибирска были признаны аварийными — с износом более 70%.

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