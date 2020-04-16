В 2019 году объем интернет-платежей жителей Новосибирской области вырос на 42%

В прошлом году жители региона рассчитались картами онлайн 99 млн раз на общую сумму 138 млрд рублей. Количество платежей выросло на 53% к 2018 году, объем платежей – на 42%, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

— Все больше предприятий торговли и сервиса запускают приложения для дистанционной оплаты покупок. Уже привычным для нас стало оплачивать в таких приложениях счета за коммунальные услуги, железнодорожные билеты или поездки в такси. В результате доля онлайн-покупок в общем объеме платежей за товары и услуги жителей Новосибирской области за год выросла с 25% до 28%. Еще пять лет назад, в 2015 году, доля онлайн-платежей была меньше 10%, — пояснил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

По его словам, в условиях режима самоизоляции, который действует в регионе сегодня, дистанционная торговля становится все более важной для населения и предприятий. Банк России с 15 апреля по 30 сентября 2020 года ограничит максимальное значение эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам для отдельных категорий предприятий. Не более 1% от суммы покупки заплатят банкам за обработку платежа предприятия, которые занимаются розничной продажей продуктов питания, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса. Для бытовой техники, электроники и средств связи ограничение будет действовать при покупке товаров на сумму не более 20 тыс. рублей.

До этого ограничения эквайринговая комиссия в среднем составляла 1,2-2,2% в зависимости от типа карты или категории товара.

Фото: pixabay.com, автор- JESHOOTS-com