Новосибирский мюзикл «Римские каникулы» стал победителем Всероссийского фестиваля

Спектакль Новосибирского музыкального театра «Римские каникулы» стал победителем XI фестиваля «Дубль дв@», проходившего со 2 по 15 апреля в онлайн-формате. Год назад – 16 апреля 2019 года – мюзикл «Римские каникулы» был награжден двумя премиями фестиваля «Золотая маска», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в министерстве культуры Новосибирской области, на фестивале «Дубль дв@» мюзикл «Римские каникулы» собрал 699 голосов. В этом году фестиваль посетили (в режиме онлайн) зрители из 92 стран мира, а общее число посещений – более 180 000.

Спектакль «Римские каникулы» можно посмотреть на сайте фестиваля 16 апреля.