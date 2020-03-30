В 2019 году объем платных медицинских услуг в Новосибирской области составил 19,5 млрд рублей

Объем платных медицинских услуг, оказанных населению Новосибирской области за январь-декабрь 2019 года составил 19,5 млрд. руб., что составляет 103,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в консалтинговом агентстве R-аналитика.

По данным экспертов агентства, в общем объеме платных услуг Новосибирской области медицинские услуги составляют 11,6% и по своему объему находятся на 4-м месте. В Сибирском федеральном округе Новосибирская область занимает 1 место по объему платных медицинских услуг с долей 30%. Причем она опережает Красноярский край, находящийся на 2 м месте, более чем в 2 раза.

В структуре оказанных платных медицинских услуг 45% приходится на платные стоматологические услуги, остальная доля примерно в равных частях принадлежит услугам диагностики и прочим услугам.

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