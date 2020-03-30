За пять лет спрос на специалистов, готовых трудиться удаленно, увеличился почти в три раза

Доля вакансий с удаленным форматом работы составила всего 19% от общего числа предложений о работе, открытых в Новосибирске за минувший год. Однако за последние 5 лет спрос на специалистов, готовых трудиться удаленно, увеличился почти в три раза. К таким выводам пришли аналитики hh.ru Сибири.

Отмечается, что чаще всего работу вне офиса предлагали ИТ-специалистам (43% от всех вакансий с удаленным типом занятости, размещенных в 2019 году на hh.ru в Новосибирске). Чуть меньше вариантов для начинающих специалистов (21%), представителей сфер продаж (16%), маркетинга (14%), науки и образования (12%). Если говорить о конкретных профессиях, больше шансов найти удаленную работу у программистов и разработчиков, web-инженеров, аккаунт-менеджеров, SMM-менеджеров, таргетологов, копирайтеров, дизайнеров, интернет-маркетологов, трафик-менеджеров, веб-аналитиков, менеджеров по проектам, менеджеров по работе с клиентами, телемаркетологов, преподавателей, репетиторов, специалистов call-центров, персональных ассистентов, рекрутеров.

— Требования к опыту работы специалистов, готовых работать удаленно, достаточно высоки: половина вакансий подразумевала наличие релевантного профессионального стажа у кандидатов от 1 года до 3 лет, еще треть – от 3 лет и более. Треть предложений о работе были доступны начинающим специалистам и студентам, рассчитывающих на подработку удаленно, — говорится в сообщении.

Аналитики подчеркивают, что высокие требования сказываются на уровне оплаты труда: если в целом работодатели Новосибирска в среднем готовы предложить соискателям 40 000 рублей, то в вакансиях с удаленной занятостью среднее финансовое вознаграждение равняется 50 000 рублей. Причем уровень предложений полностью соответствует ожиданиям специалистов-фрилансеров в начале 2020 года.

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