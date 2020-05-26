В 2019 году СГК увеличила налоговые платежи на 10%

В 2019 году Сибирская генерирующая компания направила в бюджеты всех уровней 20,8 миллиардов рублей. Это на 10% больше, чем выплаты 2018 года, которые составили 18,9 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе СГК.

Отмечается, что все налоговые и прочие обязательные платежи СГК выплачивает в бюджет Российской Федерации – часть средств идет в федеральный бюджет, часть в бюджеты регионов присутствия компании.

В пресс-службе рассказали, что по итогам 2019 года предприятия СГК направили самые крупные суммы в бюджеты Кемеровской области – 2 353 миллионов рублей, и Красноярского края – 2 605 миллионов рублей.

— Казна Новосибирской области получила 1 313 миллионов рублей, Алтайский край – 657 миллионов, а республика Хакасия – 772 миллиона рублей, — говорится в сообщении.

Распределение уплаченных сумм в бюджеты разных регионов определяется нормами налогового законодательства РФ и результатами экономической деятельности производств, расположенных на территории региона.

Всего за последние 5 лет в бюджеты всех уровней СГК выплатила 75,6 миллиардов рублей налогов и прочих обязательных платежей.

Фото: пресс-служба СГК