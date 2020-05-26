За 5 месяцев «Обувь России» продала более 100 000 детских игрушек

Новый ассортимент поступил в магазины Westfalika, которая является основной розничной сетью Группа компаний «Обувь России», в декабре 2019 года, и с момента старта продаж за 5 месяцев было реализовано более 100 000 единиц.

Отмечается, что линейка игрушек постоянно расширяется, и на сегодняшний день в магазинах представлено более 800 SKU – развивающие игрушки, настольные игры, куклы, наборы детской косметики, машинки на радиоуправлении, персонажи детских мультфильмов, конструкторы, слаймы, наборы для творчества, детские самокаты и др. Компания сотрудничает с более 20 крупными поставщиками, среди которых «Гулливер и Ко», «Симбат», «Алиса», «Макси Тойз», «Компания ОРАНЖ», «Dream Makers», «ТНГ», «Бауер», «Грат Вест», «Мир деревянных игрушек», «Тимбергрупп», «Премьер Игрушка», «Мозаика-Синтез» и др. В дальнейшем компания планирует расширять ассортимент за счет игрушек не только российских, но и известных мировых брендов.

— Большинство покупателей наших магазинов — семейные женщины, которым удобно приобретать товары для всей семьи, в том числе игрушки, в одном месте, — комментирует Вячеслав Устинов, менеджер по направлению «Детские товары». — Наши игрушки предназначены для детей всех возрастов – от малышей до подростков. Компания расширяет ассортимент и вводит новые группы товаров, которые пользуются сезонным или постоянным спросом. Например, накануне лета мы предложили покупателям мыльные пузыри и детские самокаты, зимой планируем сделать акцент на игровых наборах, товарах для творчества и развития, зимнего досуга.

Вячеслав Устинов напомнил, что в декабре 2019 года «Обувь России» запустила онлайн-платформу «Продаем» для работы с поставщиками и начала трансформировать магазины в маркетплейсы. Проект является частью стратегии компании по построению современного розничного формата и интеграции в мультисервисное и омниканальное торговое пространство. На текущий момент розничные точки Группы представляют собой мини-универмаги, предлагающие широкий ассортимент товаров. По итогам 1-го квартала, доля необувных товаров в розничной выручке Группы достигла 43,5%, план на 2020 год — довести эту долю минимум до 50%. На текущий момент количество поставщиков платформы «Продаем» превышает 400 компаний.

Фото предоставлено пресс-службой компании