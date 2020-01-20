В 2019 году сибирские таможенники перечислили в российский бюджет более 160 млрд рублей

В 2019 году Сибирское таможенное управление (СТУ) перечислило в федеральный бюджет 161 млрд 794 млн рублей, что на 50 млрд превышает аналогичный показатель прошлого года (112 млрд 210 млн рублей), сообщили в пресс-службе СТУ.

Отмечается, что сумма таможенных платежей, взимаемых при экспорте товаров, составила 4 млрд 652 млн рублей, при импорте – 152 млрд 227 млн рублей.

Более половины поступлений таможенных платежей Сибирского таможенного управления обеспечено тремя таможнями региона – Кемеровской (21,17%), Иркутской (18,07%) и Новосибирской (17,39%).

— Увеличение перечислений обусловлено не только ростом внешнеторгового оборота при импорте товаров, но и информационными технологиями, используемыми таможенными органами, в том числе в части уплаты таможенных платежей. Так, применение системы единых лицевых счетов позволило сократить сроки поступления денежных средств участников ВЭД и, в целом, сократить сроки совершения таможенных операций. Также в Сибирском таможенном управлении возросло число авторегистрации и автовыпуска деклараций на товары, — пояснил заместитель начальника управления — начальник службы федеральных таможенных доходов СТУ Дмитрий Колыханов.

По его словам, в 2019 году в регионе деятельности СТУ доля деклараций на товары, зарегистрированных в автоматическом режиме, выросла в 1,5 раза и составила 70% от общего декларационного массива (271,7 тыс. деклараций на товары). Доля автоматически выпущенных деклараций на товары к концу 2019 года выросла в 4 раза до 62,5%. Данную технологию применяли 1125 организаций.

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