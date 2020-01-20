АО «РЭС» приняло участие в совещаниях министерства ЖКХ и энергетики НСО

16 января 2020 года в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области состоялись совещания под председательством министра Дениса Архипова. В них приняли участие сразу несколько руководителей АО «РЭС» по различным направлениям деятельности предприятия во главе с первым заместителем генерального директора – техническим директором Владимиром Герасимовым.

Повесткой дня первого совещания стал вопрос обеспечения электроснабжения инвестиционных проектов на территории Новосибирской области, по которому Губернатор региона дал отдельные поручения на прошедшем в конце 2019 года инвестиционном совете. Представители министерства ЖКХиЭ региона, АО «РЭС», агентства инвестиционного развития Новосибирской области обсудили механизмы взаимодействия при выборе земельных участков под инвестиционные проекты, в т.ч. с учетом наличия технической возможности присоединения к электрическим сетям, что позволит обеспечить подключение по наиболее технически и экономически целесообразным схемам.

В ходе совещания было отдельно отмечено, что АО «РЭС» удалось значительно нарастить свободные мощности для технологического присоединения потребителей, увеличив число открытых для подключения центров питания, в том числе и в пределах Новосибирска и городской агломерации.

На втором совещании при участии министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области обсуждался вопрос сокращения сроков согласования трасс линий электропередачи по землям лесного фонда региона. Участники договорились о подготовке проекта соглашения о взаимодействии между министерством и АО «РЭС» в вопросах разработки проектов освоения лесов.

В заключение министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов отметил, что в целом результаты совещаний должны положительно сказаться на развитии инвестиционной привлекательности региона. Он подчеркнул необходимость дальнейшего проведения подобных совместных заседаний для своевременного информирования всех участников процесса о ходе выполнения задач, поставленных на сегодняшних совещаниях.

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