В 2019 году таможнями СТУ выявлено более 600 тысяч единиц контрафактной продукции

По результатам деятельности таможенных органов Сибирского таможенного управления (СТУ) в 2019 году выявлено 641 889 единиц контрафактной продукции (ЕКП), предотвращён ущерб правообладателям на сумму более 1,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе СТУ. Отмечается, что среди выявленных товаров были ирушки, заготовки для обуви, зажигалки, спортивная одежда и обувь, парфюмерия, маркированные товарными знаками «L.O.L SURPRISE», «Feudor», «NIKE», «Adidas», «Lanvin» и др.).

Всего по итогам мероприятий, проведённых за 2019 год, таможнями СТУ возбуждено 131 дело об административных правонарушениях по статьям «Незаконное использование товарного знака» и «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав» КоАП РФ, а также возбуждено 227 дел по статьям «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав» и 32 уголовных дела по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» УК РФ.

Фото предоставлено пресс-службой СТУ