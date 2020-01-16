Расширение программы маткапитала обеспечит дополнительный спрос на рынке жилья

Меры по расширению программы материнского капитала сформируют дополнительный спрос на рынке недвижимости как минимум на 6 миллионов квадратных метров жилья в год. Такую оценку дали в аналитическом центре ДОМ.РФ.

В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о решении продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2026 года. При этом поддержка будет распространена и на семьи, в которых с 1 января 2020 года родился первенец. Размер маткапитала составит 466 617 рублей, а для семей с двумя и более детьми — 616 617 рублей.

В аналитическом центре ДОМ.РФ полагают, что такие меры окажут благотворное влияние как на демографическую ситуацию, так и на развитие рынка жилья в России. По подсчетам ДОМ.РФ, нововведения затронут около 1,3 миллиона российских семей.

В результате недвижимость смогут приобрести семьи, ранее не имевшие такой возможности, а части семей это позволит сделать выбор в пользу более комфортного и просторного жилья. Увеличение спроса и предложения на рынке жилья приведет к повышению сбалансированности и устойчивости жилищного рынка страны, жилье станет более доступным для граждан, а у девелоперов появятся новые возможности для реализации проектов жилищного строительства.

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