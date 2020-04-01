В 2019 году в регионе рост цен на фармацевтические препараты в среднем составлял 14%

Объем производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях в Новосибирской области в 2019 составил 12,3 млрд. рублей, что составляет 104,2% по сравнению с 2018 годом, сообщили в консалтинговом агентстве R-аналитика.

По данным агентства, количество розничных фармацевтических предприятий (без филиалов) на 1 января 2020 года составило 203 предприятия.

Наибольшее количество филиалов имеет Муниципальная Новосибирская аптечная сеть. Их число по городу составляет 91. Среди сетей так же можно выделить сеть аптек «Ноль Боль» с 56 филиалами и сеть аптек «Фармакопейка» с 50 филиалом.

В 2019 году рост цен на фармацевтические препараты в среднем составлял 14%. Наибольший рост цен наблюдался на гипотензивные препараты, витамины, а также на антибактериальные, бактерицидные, противомикробные, противовоспалительные препараты.

Фото: pixabay.com, автор- jarmoluk