Бизнес попросили обосновать необходимость мер поддержки

— На встрече предприниматели делали акцент на том, что отсрочка уплаты налогов — необходимая, но не сильно эффективная мера, так как платить их все равно придется, а налогооблагаемая база значительно уменьшается. Для большей части бизнеса это не решение, а отсрочка проблемы, — рассказал об итогах встречи представителей власти и предпринимателей глава реготделения «Опора России» Сергей Соколов.

«Опора России» выступила с предложением к правительству Новосибирской области — снизить ставку по упрощенной системе налогообложения (УСН): с 6% до 1% для тех, кто платит с «дохода», и с 15% до 6% — «доход минус расход». Принять такое решение в полномочиях региональной власти. Соколов отметил, что еще до кризиса 20 регионов России снизили ставку по УСН для всех видов бизнеса, 50 — выборочно по некоторым отраслям.

Президент Клуба управляющих бизнес-центрами, доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ Татьяна Гениберг сообщила, что на встрече обсуждалась возможность предоставления отсрочки по оплате основного долга по кредитам. В частности, рассматривалась такая схема, когда по 1/3 будут финансировать государство, банк и сами предприятия. Также шла речь о кредитах на выплату зарплаты сотрудникам под 0% годовых.

— Все эти меры поддержки предлагается предоставлять компаниям, которые не будут увольнять сотрудников. Представители власти подчеркнули, что самое главное — это сохранить рабочие места, — уточнила она.

Руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей (создано при реготделении «Опора России») Наталья Пинигина добавила, что все вопросы, которые поднимали предприниматели на встрече, касались четырех тем: налоги, аренда, кредиты и работа по госконтрактам.

— Много пожеланий было высказано относительно возможности снижения ставок по кредитам не только на зарплату, но и на поддержание оборотных средств. Сейчас у многих компаний практически нет ресурсов на эти цели. Участники госконтрактов также предлагали ускорить процедуру решения вопросов, связанных с перенесением сроков рассмотрения контрактов или расторжением договоров, — перечисляет Пинигина.

— Предлагалось предпринимателям, которые будут давать контрагентам отсрочку по уплате аренды или снижать ее, также установить отсрочку по уплате налога на имущество, снизить ставку налога или вообще освободить от оплаты на определенный период, — говорит Пинигина. — Рыночному хозяйствующему субъекту в такой ситуации нельзя вменить в обязанность предоставлять контрагентам льготы. Нужно искать компромиссы, связанные со стимулированием предпринимателей принимать такие решения.

По ее словам, активно обсуждались меры поддержки в части арендных вариантов не только муниципального и государственного имущества, но и коммерческой недвижимости. К примеру, предлагалось стимулировать предпринимателей, идущим навстречу коллегам.

Сергей Соколов отметил, что все предприниматели обращали внимание правительства области на то, что сейчас власть должна работать на опережение, чтобы предупредить возникновение проблем, которые скажутся на экономике региона.

— Представители власти заявили, что готовы максимально оперативно отработать все предложения, — говорит Наталья Пинигина. — Освободить всех от налогов это, конечно, было бы хорошо, но эти меры поддержки также нужно ранжировать. У нас есть предприниматели, которые в последнее время необоснованно задрали цены в несколько раз. В текущей экономической ситуации такое поведение является недобросовестным, и эти предприятия не могут попадать под меры господдержки. Все ситуации нужно будет рассматривать точечно.

Итогом заседания стало создание рабочей группы, в которую вошли представители профильной ассоциации предпринимателей региона. Ее возглавил заместитель губернатора Сергей Семка. Первое заседание группы пройдет 2 апреля. К этому времени, по предложению Семки, промышленники и предприниматели должны предоставить список первоочередных мер поддержки, а также с цифрами четко обосновать их необходимость и эффективность. Наталья Пинигина добавила, что на встрече прозвучали информация: если будет найден компромисс между пожеланиями бизнеса и возможностями власти, то меры поддержки будут приняты уже на этой неделе.

Кстати, по словам собеседника InfoPro54, Новосибирская городская торгово-промышленная палата (НТПП) уже выдает заключения о наступлении обстоятельств форс-мажора . Об этом ее представители сообщили на заседании. Речь идет о контрактах, которые исполняются внутри страны. При этом НТПП выдает заключения не оптом, а тщательно изучает каждый контракт. Обращений за такими заключениями много. Сколько конкретно предпринимателей обратилось в палату и сколько получили заключение о наступлении обстоятельств форс-мажора — на совещании не уточнялось. В НТПП корреспонденту InfoPro54 неофициально сообщили, что в основном в обращениях речь идет о вопросах, связанных с коммерческой арендой. НТПП выдает заключения не очень охотно, так как это завязано на деньги и запускает судебные процедуры. Количество выданных заключений собеседник редакции назвать затруднился. Юрисконсульт НТПП Ирина Соболева, занимающаяся этим вопросом, подтвердила, что обращений очень много, но назвать количество выданных заключений отказалась, отметив, что это закрытая информация.

Некоторые участники совещания комментировать его итоги не захотели, отметив, что не услышали для себя ничего нового и реальных шагов пока не видели. Несколько предпринимателей посетовали, что на встрече с представителями новосибирского бизнеса губернатор области был всего несколько минут, а потом ушел и не вернулся.

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