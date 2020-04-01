Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Бизнес попросили обосновать необходимость мер поддержки

Рабочая группа по рассмотрению мер и их актуальности первый раз соберется 2 апреля.
  • 01/04/2020, 10:48
Автор: Юлия Данилова
WhatsApp Image 2020-04-01 at 08.40.58
Все вопросы, которые поднимали предприниматели на встрече, касались четырех тем: налоги, аренда, кредиты и работа по госконтрактам.

— На встрече предприниматели делали акцент на том, что отсрочка уплаты налогов — необходимая, но не сильно эффективная мера, так как платить их все равно придется, а налогооблагаемая база значительно уменьшается. Для большей части бизнеса это не решение, а отсрочка проблемы, — рассказал об итогах встречи представителей власти и предпринимателей глава реготделения «Опора России» Сергей Соколов.

«Опора России» выступила с предложением к правительству Новосибирской области — снизить ставку по упрощенной системе налогообложения (УСН): с 6% до 1% для тех, кто платит с «дохода», и с 15% до 6% — «доход минус расход». Принять такое решение в полномочиях региональной власти. Соколов отметил, что еще до кризиса 20 регионов России снизили ставку по УСН для всех видов бизнеса, 50 — выборочно по некоторым отраслям.

Перевозчикам не хватает пассажиров

— Мы предложили не анализировать наиболее пострадавшие отрасли, а снизить ставку для всех. Все отрасли экономики взаимосвязаны друг с другом и находятся теперь в одной лодке, — подчеркнул Соколов.

Президент Клуба управляющих бизнес-центрами, доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ Татьяна Гениберг сообщила, что на встрече обсуждалась возможность предоставления отсрочки по оплате основного долга по кредитам. В частности, рассматривалась такая схема, когда по 1/3 будут финансировать государство, банк и сами предприятия. Также шла речь о кредитах на выплату зарплаты сотрудникам под 0% годовых.

— Все эти меры поддержки предлагается предоставлять компаниям, которые не будут увольнять сотрудников. Представители власти подчеркнули, что самое главное — это сохранить рабочие места, — уточнила она.

Руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей (создано при реготделении «Опора России») Наталья Пинигина добавила, что все вопросы, которые поднимали предприниматели на встрече, касались четырех тем: налоги, аренда, кредиты и работа по госконтрактам.

— Много пожеланий было высказано относительно возможности снижения ставок по кредитам не только на зарплату, но и на поддержание оборотных средств. Сейчас у многих компаний практически нет ресурсов на эти цели. Участники госконтрактов также предлагали ускорить процедуру решения вопросов, связанных с перенесением сроков рассмотрения контрактов или расторжением договоров, — перечисляет Пинигина.

Stop City

По ее словам, активно обсуждались меры поддержки в части арендных вариантов не только муниципального и государственного имущества, но и коммерческой недвижимости. К примеру, предлагалось стимулировать предпринимателей, идущим навстречу коллегам.

— Предлагалось предпринимателям, которые будут давать контрагентам отсрочку по уплате аренды или снижать ее, также установить отсрочку по уплате налога на имущество, снизить ставку налога или вообще освободить от оплаты на определенный период, — говорит Пинигина. — Рыночному хозяйствующему субъекту в такой ситуации нельзя вменить в обязанность предоставлять контрагентам льготы. Нужно искать компромиссы, связанные со стимулированием предпринимателей принимать такие решения.

Сергей Соколов отметил, что все предприниматели обращали внимание правительства области на то, что сейчас власть должна работать на опережение, чтобы предупредить возникновение проблем, которые скажутся на экономике региона.

Кризис плюс карантин. Бизнес в шоке

Итогом заседания стало создание рабочей группы, в которую вошли представители профильной ассоциации предпринимателей региона. Ее возглавил заместитель губернатора Сергей Семка. Первое заседание группы пройдет 2 апреля. К этому времени, по предложению Семки, промышленники и предприниматели должны предоставить список первоочередных мер поддержки, а также с цифрами четко обосновать их необходимость и эффективность. Наталья Пинигина добавила, что на встрече прозвучали информация: если будет найден компромисс между пожеланиями бизнеса и возможностями власти, то меры поддержки будут приняты уже на этой неделе.

— Представители власти заявили, что готовы максимально оперативно отработать все предложения, — говорит Наталья Пинигина. — Освободить всех от налогов это, конечно, было бы хорошо, но эти меры поддержки также нужно ранжировать. У нас есть предприниматели, которые в последнее время необоснованно задрали цены в несколько раз. В текущей экономической ситуации такое поведение является недобросовестным, и эти предприятия не могут попадать под меры господдержки. Все ситуации нужно будет рассматривать точечно.

Власти Новосибирской области не готовы признать форс-мажор

Кстати, по словам собеседника InfoPro54, Новосибирская городская торгово-промышленная палата (НТПП) уже выдает заключения о наступлении обстоятельств форс-мажора.  Об этом ее представители сообщили на заседании. Речь идет о контрактах, которые исполняются внутри страны. При этом НТПП выдает заключения не оптом, а тщательно изучает каждый контракт. Обращений за такими заключениями много. Сколько конкретно предпринимателей обратилось в палату и сколько получили заключение о наступлении обстоятельств форс-мажора — на совещании не уточнялось. В НТПП корреспонденту InfoPro54 неофициально сообщили, что в основном в обращениях речь идет о вопросах, связанных с коммерческой арендой. НТПП выдает заключения не очень охотно, так как это завязано на деньги и запускает судебные процедуры. Количество выданных заключений собеседник редакции назвать затруднился. Юрисконсульт НТПП Ирина Соболева, занимающаяся этим вопросом, подтвердила, что обращений очень много, но назвать количество выданных заключений отказалась, отметив, что это закрытая информация.

Некоторые участники совещания комментировать его итоги не захотели, отметив, что не услышали для себя ничего нового и реальных шагов пока не видели. Несколько предпринимателей посетовали, что на встрече с представителями новосибирского бизнеса губернатор области был всего несколько минут, а потом ушел и не вернулся.

Фото автора

388

Каталог недвижимости

Популярное с сайта

Из Центрального парка совсем уберут торговые объекты

31/03/2020, 18:19
Предпринимателям предложат альтернативные варианты.

«Личный бренд и труд все перетрут!»

31/03/2020, 18:11
26 марта 2020 состоялось тридцать четвертое заседание Клуба Директоров.

У двух третей россиян нет «финансовой подушки» на случай потери работы

31/03/2020, 17:59
Доля россиян, чьи сбережения позволяют прожить на них более года, не превышает 20%.

Актуальный разговор

Розлив с доставкой

Все материалы
Новости

Предпринимателям предложили антикризисную поддержку

01/04/2020, 11:02

В 2019 году в регионе рост цен на фармацевтические препараты в среднем составлял 14%

01/04/2020, 10:42

В Новосибирской области выявлен десятый случай заражения COVID-19

01/04/2020, 10:37

ДДУ? Эскроу? Главное — надежность!

01/04/2020, 10:11

Студентов-медиков мобилизуют, больничные оцифруют

31/03/2020, 19:12

Из Центрального парка совсем уберут торговые объекты

31/03/2020, 18:19

«Личный бренд и труд все перетрут!»

31/03/2020, 18:11

У двух третей россиян нет «финансовой подушки» на случай потери работы

31/03/2020, 17:59

Более 32 млн рублей будет выделено дополнительно на противодействие коронавирусу

31/03/2020, 16:51

Очередной аукцион по строительству станции метро «Спортивная» объявлен в Новосибирске

31/03/2020, 16:18

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2020 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Выбери лучшую поправку к Конституции

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

×
Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

×
Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

×
Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

×
Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

×
Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

×
Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

×
Наверх в Новости Новосибирска