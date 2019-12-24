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В 2019 году ВРП в Новосибирской области превысит 1,2 трлн рублей

Губернатор Андрей Травников подвел предварительные итоги социально-экономического развития Новосибирской области в 2019 году.
  • 24/12/2019, 15:37
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По предварительным оценкам, ВРП в 2019 году составит 1 трлн 289 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на губернатора региона Андрея Травникова.

— Важнейшую роль в формировании ВРП играет наша промышленность. Мы ежемесячно отслеживали темпы роста промышленного производства и могу констатировать: за девять месяцев текущего года индекс промышленного производства составил 103%. Так же как и в 2018 году нам удается поддерживать темпы развития выше среднероссийских. Если говорить о прогнозе, то индекс промышленного производства по итогам года ожидается 104,1 процента, — сказал Андрей Травников.

По его словам, перспективы роста ВРП в Новосибирской области также связывают с развитием таких отраслей как сельское хозяйство, розничная и оптовая торговля, сфера услуг.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности в промышленности за январь-сентябрь 2019 года составил 501 млрд рублей (107,6% к аналогичному периоду 2018 года). По итогам 2019 года прогнозируемый объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности в промышленности региона составит более 716 млрд рублей.

— Поступление доходов в областной бюджет ожидается в объеме 156,1 млрд рублей, темп роста к 2018 году – 105,8%. Такой хороший задел позволил сформировать с приростом и бюджет 2020 года — прогнозируем в сумме порядка 176 млрд рублей, — сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что ежегодно растет объём поступлений в регион средств из федерального бюджета: в 2018 году – 24,9 млрд рублей, в 2019 году – 31 млрд рублей, в 2020 году запланирована сумма порядка 37 млрд рублей.

Глава региона акцентировал внимание на том, что прирост доходной базы бюджета идет, в том числе, и за счет роста собственных доходов региона.

— Мы сохраняем достаточно высокий уровень обеспеченности собственными доходами, от общей доходной базы – 86 процентов. Поэтому мы продолжаем реализацию нашего стратегического похода по повышению самостоятельности муниципальных бюджетов, — подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор напомнил, что с 1 января текущего года муниципальным образованиям переданы единые нормативы по упрощенной системе налогообложения: 10% по городским округам и 30% по муниципальным районам, при этом размер финансовой помощи из областного бюджета местным бюджетам сокращён не был. Таким образом, местные бюджеты получили дополнительно 1,4 млрд рублей. Также при принятии бюджета на 2020 год было зафиксировано дополнительное решение: с 1 января 2020 года предусмотреть передачу единых нормативов по транспортному налогу в бюджеты муниципальных районов — 45%, в бюджеты городских округов — 20%. Объем средств составляет 700 млн рублей.

— Такие планы по формированию бюджета позволяют нам уверенно реализовывать все крупные проекты, которые были инициированы в 2018, 2019 годах. У нас есть полное понимание по их финансированию, по завершению строительства, и никаких рисков долгостроев мы не видим. Это четвертый мост через Обь в Новосибирск, перинатальный центр, ледовый дворец, волейбольный центр, это проект по строительству семи поликлиник в Новосибирске и долгожданный проект развития аэропорта «Толмачёво», а также все программы развития Новосибирского научного центра, флагманский проект Академгородка 2.0 – СКИФ, — перечислил Андрей Травников.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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