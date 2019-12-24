Школьный арт-кластер недетского масштаба

Школа №51 после глобальной реконструкции, выполненной группой компаний «Стрижи», превратилась в одну из крупнейших в Новосибирске. В ее нынешних пропорциях практически не видно типовое школьное здание поздних 60-х. В архитектуре и дизайне полно инновационных решений столичного уровня, но аранжировка школьного актового зала выделяется даже в этой обойме: по уровню комфорта и техническому оснащению он равен самым современным концертным площадкам. Емкость тоже вполне «взрослая» — 750 зрителей. И праздничный концерт, устроенный в этом зале, получился событием куда более масштабным и глубоким, нежели привычный «отчетник» школьной самодеятельности.

Детские отчетные концерты в своем обычном воплощении — события трогательные, но не претендующие ни на что большее, нежели умиление от мам и бабушек маленьких артистов. Концерт в 51-й школе, можно сказать, стал сенсацией формата: воспитанники творческих студий молодежного центра «Стрижи» выступали бок о бок со взрослыми профессионалами, с артистами, олицетворяющими арт-бренд Новосибирска на российских и мировых подмостках.

Идейная первооснова концерта была многослойной и даже академичной. Имя этой арт-акции — «Наследие Сибири. Души призывный звук» намекало на родство с другим коллективным проектом, осуществленным ГК «Стрижи», — проектом из сферы краеведения и академической историографии — с книгой «Наша Сибирь. Наследие». Родство это подчеркивалось и графической атрибутикой (дизайном пригласительных билетов и программок), и визуальным строем концерта. Благо, оснащение зала таково, что каждый номер можно дополнить уникальными образными решениями: динамическими фонами, световой проекционной анимацией, подсветкой широкого градиента. Визуальный код концерта базировался на лаконичной цветовой символике — много мерцающего белого, богатая гамма синего (от летнего василькового ультрамарина до льдистой бирюзы), точечные всполохи алого и брусничного (проницаемые метафоры костров на снегу и таежных ягод). Эта игра цветовых и графических символов была отличным обрамлением вокалу и хореографии — каждый номер в итоге обретал настоящую фееричность, без разделения на самодеятельный или профессиональный.

Не секрет, что продюсеры и концертмейстеры опасаются сводить на одной сцене профессионалов и самодеятельность. Дескать, на фоне профи наивность клубного искусства будет сокрушительно заметна. Но это не тотальная истина, а фобия-стереотип: в концерте «Наша Сибирь. Наследие» на фоне профессионалов не потерялись даже самые маленькие артисты, дошкольники 5-6 лет. Причем, «малышовые» хореографические номера сочетали детскую искренность и сложность пластического рисунка — совсем не напоминая типично детсадовское «ножками потопаем, ручками похлопаем». А главное, на лицах детей была не испуганная сосредоточенность (эмоция, типичная для школьных «отчетников»), а радостный кураж и счастливые улыбки. Восторг от того, что они на большой, настоящей сцене, рядом с профессионалами, что они — тоже «всамделишные артисты».

— Побыть на одной сцене с «Маркеловыми голосами», ощутить себя коллегой солиста НОВАТа в свои шесть или десять лет — это мощнейшая творческая мотивация для ребенка, — рассуждает Ольга Лазарева, директор молодежного центра «Стрижи». — Ведь диалог поколений — это и главная метафора историко-краеведческого проекта ГК «Стрижи», и эмоциональная сущность концерта. Когда мы с Игорем Юрьевичем Белокобыльским делали первый этап проекта «Наследие Сибири» — этап историографический, научный, воплотившийся в книгу — я подумала: а есть ведь еще и эмоционально-художественное олицетворение наследия — песни, передававшие от бабушек, танцы. Та самая аутентичность, тот самый «голос рода», что становится генетическим кодом искусства, его первоосновой. И для меня было очень важно, чтобы дети, воспитанники наших творческих студий ощутили бы это звучание в своих душах. И они этот импульс уловили — так сработало их сценическое соседство со взрослыми фольклорными коллективами.

Генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский в этот раз провел «тест-драйв» зала с сугубо артистических позиций — как вокалист:

— У меня довольно плотный сценический опыт, но доселе он был, так сказать, только спикерский: обычно я выступаю с речами или прозаическими литературными текстами — как это было на белом торжестве в честь выпуска нашей книги. Вокальное выступление — для меня абсолютный дебют, такое арт-приключение, на которое меня вдохновили наш креативный директор Карен Мовсесян и Ольга Лазарева. Полгода они меня «прокачивали», чтобы номер получился не просто спонтанной импровизацией, а чтобы я песней мог досказать те нюансы замысла «Наследия Сибири», которые прозе и публицистике не по силам. А еще было важно «попробовать» зал с артистической стороны. И теперь точно могу сказать — у него хорошая акустика, хорошая аура, он получился! Мы для этого зала уже составили большой график проектов с общегородским значением, воплощать их возьмемся сразу же после рождественских каникул.

Председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков, вспоминая семилетнюю эпопею глобального «рестарта» 51-й школы, подчеркнул, что ориентация на профи-качество зала была взята изначально.

— Ввод в эксплуатацию 51-й школы — это главное для меня событие года, но еще задолго до 2019-го мы знали, что это пространство не будет просто ординарным актовым залом обычной школы, — вспоминает Илья Поляков. — Сразу решили, что создаем культурный центр для всего микрорайона, для всех поколений его жителей. А сейчас стало понятно, что потенциал даже шире — что получился культурный центр для всего Заельцовского района. Скажу больше — получился культурный центр общегородского значения. Он уже врос в городской арт-трафик – тут всегда полные залы. Форматы и жанры сюда вмещаются совершенно разные: дважды выступал симфонический оркестр Новосибирской филармонии, выступал Сибирский народный хор, Алексея Кортнева этот зал очень впечатлил. В 2020-м мы хотим выпустить для этого зала собственный абонемент, сформируем долгосрочную репертуарную программу.

Для самой школы этот концерт — торжественный аккорд ее новейшей истории, эффектный финал полугодия, прожитого в новом масштабе, в новом тонусе, на новом марочном уровне.

— За эти полгода у школы фактически началась вторая жизнь, — резюмирует директор МБОУ СОШ №51 Ольга Гудовская. — Удалось воплотить очень много начинаний и замыслов — и тех, что зрели давно, но были нереализуемы в старых стенах, и тех, что родились совсем недавно — в этом новом пространстве, в новой школьной ауре. Например, мы начали реализовывать программу школьного технологического образования — школьный технопарк. В его составе появились центры веб-дизайна, центр робототехники, центр технологии моды, даже центр сантехники. Это, кстати, весьма важная компетенция, которую мальчики осваивают с интересом: уметь починить систему водоснабжения своего дома — это же круто, это огромный ресурс самоуважения. Во-вторых, стартует проект «Археология и школа» ­— мы начинаем курс кружковой работы по археологии. Это для школ Новосибирска абсолютная новация, прежде этой темой ни одна иная школа не занималась. Первая цель, первый намеченный уровень результативности — выйти на международную студенческую конференцию в НГУ, в секцию для школьников. Тем более что Новосибирску весьма повезло с культурным слоем — археологические зоны тут есть прямо в городской черте — научная работа ребят не будет отвлеченно теоретической. Археологическая школа истфака НГПУ, археологическое сообщество НГУ — среда для научной интеграции, для вдохновляющих примеров у нас в городе обширная. То, что этот концерт получился не просто смотром школьной самодеятельности, а именно культурной акцией городского масштаба — это отражение нашего курса на усиление школьного бренда. Школа на слуху, она видна городу, она участвует во множестве интересных проектов. И сюда даже возят детей из центра — это довольно красноречивый маркер признания и нашей школы, и социального климата «Стрижей».

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Стрижи»