В 2020 году фермеры Новосибирской области получат гранты почти на 170 млн рублей

В региональном минсельхозе подвели итоги конкурса по предоставлению крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на поддержку начинающих фермеров и грантов на развитие семейных ферм. Победителями стали 14 фермерских хозяйств, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что гранты в форме субсидии на поддержку начинающего фермера получат девять человек, на развитие семейной фермы – пять человек. Сумма поддержки на всех составляет 128 млн рублей. Ранее были подведены итоги конкурса грантов «Агростартап» – победителями стали 10 фермеров, которые получат 39 млн рублей.

— Таким образом, в этом году общая сумма грантов для фермеров по всем направлениям составит 167 млн рублей. Большая часть полученных во всех номинациях средств будет направлена на развитие фермерских хозяйств, занимающихся молочным и мясным скотоводством, — уточнили в региональном минсельхозе.

Фото: pixabay.com, автор- manfredrichter