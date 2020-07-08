Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта

Льготная ставка по программе господдержки для семей с детьми на покупку квартиры в новостройке:

от 1,2% годовых с учетом скидки от застройщика в первые 2 года кредитования;

от 4,7% годовых — при регистрации сделки в электронном виде.

Ставка по программе «Господдержка 2020» на покупку квартиры в новостройке:

от 2,6% годовых с учетом скидки от застройщика в первые 2 года кредитования;

от 6,1% годовых — при электронной регистрации сделки.

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками:

4,1% годовых в первые 2 года кредитования;

5,4% годовых при регистрации сделки в электронном виде.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 7,3% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса ДомКлик от Сбербанка при регистрации сделки в электронном виде.

— Мы наблюдаем оживленный спрос на покупку жилья. Это не просто возвращение к докризисным показателям, а их опережение. Так, в июне количество заявок на ипотеку в Сбербанке увеличилось в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой бурный рост стал возможен во многом благодаря программе государственной поддержки, которая стала настоящим двигателем рынка. Текущее снижение ставок несомненно поможет огромному количеству новосибирцев решить квартирный вопрос, а развитие онлайн-сервисов сделает этот процесс максимально простым и понятным, отметил управляющий Новосибирским отделением №8047 ПАО Сбербанк Игорь Безматерных.

Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам — в мае 2020 года снижение составило до 0,8 процентных пункта.

Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.

Фото предоставлено пресс-службой банка