В 2020 году новосибирцы 39 раз пожаловались на недобросовестные продажи финансовых продуктов

За 2020 год жители Новосибирской области 39 раз пожаловались в Банк России на мисселинг, то есть на недобросовестную практику подмены одного финансового продукта другим, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России. Отмечается, что в 2019 году таких обращений было в два раза больше.

— Изменилось не только количество жалоб, но и их содержание. Если в 2019 году почти 80% «подменных» продуктов приходилось на накопительное и инвестиционное страхование жизни, то в 2020 году сотрудники банков в половине выявленных случаев предлагали направить деньги граждан под видом вкладов на инвестиции, — отметили в пресс-службе.

В четверти обращений жители региона пожаловались, что вместо вклада им продали услуги доверительного управляющего. Еще 25% жалоб касались паевых инвестиционных фондов, паи в которых клиенты приобрели вместо открытия депозитов. В этих случаях происходит инвестирование, однако сами клиенты думают, что открывают вклад и надеются на гарантированный доход.

Больше трети жалоб на мисселинг было связано с реализацией полисов инвестиционного страхования жизни. Такой полис гарантирует выплаты при наступлении страхового случая, а также дает возможность по истечению срока договора получить назад не только вложенные деньги, но и дополнительный доход от инвестиций. Однако этот доход не гарантирован, средства не страхуются государственной системой страхования вкладов и расторгнуть договор досрочно без потерь нельзя. Иногда об этих особенностях продукта люди узнают в тот момент, когда хотят забрать деньги обратно.

— Большая часть инвестиционных продуктов продается через банки, но не все граждане становятся инвесторами осознанно. На фондовый рынок нужно выходить только тогда, когда есть финансовая база на случай непредвиденных обстоятельств — «подушка безопасности», её правильно хранить в виде вклада в банке, где деньги застрахованы. В тех случаях, когда менеджер уговаривает переоформить вклад в другой финансовый инструмент с большей доходностью, не раскрывает все детали, не торопитесь соглашаться. Всегда спрашивайте, за счет чего формируется повышенная доходность, можно ли без потерь в любой момент забрать деньги? Помните, что доход по инвестициям не может гарантировать никто. И, конечно, читайте договор, задавайте вопросы, просите разъяснить. Так вы сможете приобрести понятный финансовый продукт, который будет отвечать вашим потребностям и ожиданиям, — прокомментировал заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

Он также добавил, что при подозрении на мисселинг со стороны сотрудников банка нужно отказаться от покупки финансового инструмента и сообщить в интернет-приемную Банка России.