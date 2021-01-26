Как и почему изменился рынок услуг в Новосибирске

Переход на удаленную работу и стремление сократить количество контактов стали основными драйверами изменений, заставив предпринимателей изменить не только сами сервисы, но и способ привлечения клиентов — выход на онлайн-площадки стал для компаний и частных специалистов способом найти новых клиентов и источники заработка. Так, например, число объявлений от мастеров по ремонту и обслуживанию техники в Новосибирске выросло за год на 124%, а предложений услуг кейтеринга, в том числе доставки домашней еды, стало на 32% больше. К таким выводам пришли аналитики Авито, проанализировав рынок услуг в Новосибирске.

По мнению экспертов, важным трендом пандемического года стала популярность сервисов доставки, будь то курьерские и транспортные услуги или стрижка и маникюр «с доставкой на дом».

— В целом по России самыми востребованными среди услуг на Авито стали транспортные сервисы: доставка, помощь в переездах, грузоперевозки и другие. В Новосибирске спрос на них вырос на 40%, а средняя цена на услуги в этой категории выросла на 15% и составляет 690 рублей по сравнению с 2019 годом, — уточняют специалисты.

Карантинные ограничения и стремление россиян сократить число контактов, а заодно сэкономить время на визитах в салон стали драйвером роста предложения и спроса на маникюр, стрижки и бьюти-процедуры. За год спрос на услуги мастеров красоты вырос на 53%, а количество предложений в категории «Красота и здоровье» увеличилось на 24%. В Новосибирске спрос в этой категории вырос на 30%, а количество предложений – на 23%.

— Несмотря на отмену массовых мероприятий и концертов, россиянки не отказывались от любимых бьюти-процедур и вызывали на дом не только парикмахеров и специалистов ногтевого сервиса, но и косметологов и даже визажистов — ведь если корпоратив проходит онлайн, это не значит, что на нем не нужно быть красивой, — подчеркивают в Авито.

Исследование показало, что самоизоляция заставила многих наконец задуматься о состоянии жилья — или даже постройке нового, поближе к природе — спрос в категории «Ремонт, строительство» вырос в России на 37%, а в Новосибирске – на 21% по сравнению с 2019 годом.

— Ремонтным работам в этом году подверглось не только недвижимое имущество, но и техника — под натиском резко возросших нагрузок приставки, холодильники и микроволновки начали ломаться чаще, а времени на их починку у россиян стало больше — ведь ехать в офис не нужно, а мастера, который готов приехать в тот же день, можно найти онлайн. Так спрос на услуги по ремонту техники вырос на 51%, причем активнее всего — в два раза чаще, чем год назад — россияне ремонтировали приставки, ставшие одним из основных домашних развлечений для детей и взрослых. При этом благодаря росту популярности выездных сервисов частные мастера, которые готовы приехать быстро, успешно конкурируют с крупными сервисами, ведь зачастую ремонт стиральной машины, приставки или компьютера нужен срочно, а вот официальные гарантии отходят на второй план, — говорят эксперты.

При этом, вместе с продавцами товаров онлайн-площадки активно осваивали и компании из сферы услуг, а также частные мастера — в течение 2020 года предложение услуг на Авито стабильно росло, по итогам I квартала оно увеличилось на 8%, во II квартале выросло еще на 7%, в III квартале — на 3%, а к концу года свои услуги на Авито предлагали на 11% больше организаций и частных лиц, чем кварталом ранее.

— С переходом на удаленку и вводом ограничений во II квартале резко вырос и спрос: россияне активно искали альтернативы привычным сервисам: услуги по доставке, онлайн-тренеров, онлайн-нянь, репетиторов и педагогов. И даже после снятия ограничений рост продолжился — по итогам III квартала 2020 он составил +32% по отношению к II кварталу года. При этом количество объявлений в категории «Обучение, курсы» выросло в России почти на треть, а в Новосибирске – на 36% по сравнению с 2019 годом, — отметили в Авито.

Причем, по мнению аналитиков, связано это не только со стремлением сократить число контактов и найти нужных специалистов онлайн или с выездом на дом, но и с ростом числа предложений на онлайн-площадках — для многих предпринимателей, которые вышли в онлайн весной, к концу года онлайн-платформы стали основным каналом привлечения клиентов, а мастерам дали возможность стабильного заработка.