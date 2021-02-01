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В 2020 году новосибирцы чаще покупали мебель и предметы интерьера

  • 01/02/2021, 11:38
В 2020 году новосибирцы чаще покупали мебель и предметы интерьера
Спрос на товары из категории «Кровати, диваны и кресла» вырос на 42%.

«Самоизоляционный» 2020-й сорвал множество планов россиян на путешествия, поездки, встречи и развлечения, однако вдохновил на обустройство дома для создания комфортных условий для жизни, досуга, удаленной работы и учебы. К таким выводам пришли аналитики Авито.

На первом месте по популярности в 2020 году в целом по России находился раздел «Кровати, диваны и кресла», он занял около 32% в общем спросе на мебель. Интересоваться товарами из категории россияне стали на 44% активнее, чем в 2019 году, а средняя цена покупки составила 7 990 рублей — это на 13% дороже, чем год назад. В Новосибирске спрос на товары из категории «Кровати, диваны и кресла» вырос на 42%. В среднем покупку в разделе можно было осуществить за 8 000 рублей.

Следующая по популярности категория, на которую приходится 16% спроса, — «Шкафы и комоды». За год они стали востребованнее на 43% по России, а средняя цена выросла на 8% до 6 100 рублей. В Новосибирске спрос вырос на 35%, а средняя стоимость товаров в разделе составила 6 600 рублей. Значительную часть товаров в это категории составляют стандартные шкафы, однако на сайте можно найти и такие необычные варианты, как антикварный шкаф из красного дерева или шкаф в виде дома в георгианском стиле.

Еще 12% спроса занимают товары из категории «Столы и стулья», которые в 2020 году стали востребованнее на 52% по сравнению с 2019 годом в целом по России. Они подорожали на 17% — средняя стоимость предметов в этой категории составляет 3 500 рублей. Пользователи Авито в Новосибирске столами и стульями интересовались на 48% активнее, чем в 2019 году. Товары в категории можно было купить в среднем за 3 000 рублей. Любители креативных интерьеров могут обратить внимание на такие товары, как: дизайнерские столы из слэба (спил массива дерева) или эргономичное кресло-седло.

— Повышение спроса на мебель на Авито и рост количества покупателей в категории «Мебель и интерьер» в 2 раза указывает на увеличение популярности осознанного потребления и вторичного использования вещей — так называемой «шеринговой экономики», а также демонстрирует развитие тренда на кастомизацию товаров для дома. На сайте представлены как подержанные, так и новые предметы интерьера и мебель от частных лиц и компаний. — говорит руководитель макрокатегории «Обустройство, дом, дача» компании Авито Ольга Попова.

Следующими по востребованности в 2020 году оказались предметы сразу из трех категорий: «Кухонные гарнитуры», «Предметы интерьера, искусство» и «Текстиль и ковры» — доля каждого из разделов составила 7% в общем спросе на мебель.

Обстановку для кухни в категории «Кухонные гарнитуры» 2020 году россияне присматривали на Авито на 47% чаще, чем годом ранее. Товары в категории можно было купить в среднем за 14 899 рублей, что на 8% дороже в сравнении с ценами 2019 года. Средняя стоимость кухонных гарнитуров в Новосибирске составила 14 500 рублей, а спрос на товары в разделе вырос на 47%.

Спрос на текстильные изделия в прошлом году подскочил на 54% в целом по России. В среднем товары из категории «Текстиль и ковры» можно было купить за 1 000 рублей. Цена по сравнению с 2019 годом не изменилась. Интересоваться текстилем в Новосибирске стали на 60% больше, чем годом ранее, а средняя цена товаров в разделе составила 1 100 рублей.

Россияне, завершающие создание домашнего уюта украшением дома различными картинами, вазами или скульптурами, интересовались товарами из категории «Предметы интерьера, искусство» на 47% чаще. Стоимость предметов в разделе не изменилась по сравнению с 2019 годом и составила в среднем 1 000 рублей. В Новосибирске товары из категории стали на 47% востребованнее. Средняя цена составила 900 рублей.

Кроме того, по итогам 2020 года ходовыми на Авито стали «Компьютерные столы и кресла», «Освещение» и «Подставки и тумбы».  Суммарно эти три раздела заняли около долю в 12% от общего спроса на мебель по России. При этом интересоваться товарами из вышеуказанных разделов россияне стали в среднем на 50% чаще, чем в 2019 году. Компьютерный стол или кресло можно было купить в среднем за 3 000 рублей (+7% в 2019 году), освещение продавали в среднем за 800 рублей (+14%), а подставки и тумбы можно было найти в продаже по средней стоимости в 2 000 рублей (+11%).

Спрос на компьютерные столы и стулья в Новосибирске вырос на 60% за год. Их средняя стоимость составила 3 500 рублей. Освещение можно было купить в среднем за 700 рублей. Интересоваться осветительными приборами горожане в 2020 году стали на 38% чаще, чем годом ранее. Подставки и тумбы за год стали востребованнее на 48%. Их продавали в среднем за 2 000 рублей.

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Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

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Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

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Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

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ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

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