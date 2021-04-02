В 2020 году Новосибирскую область посетило более 37 тысяч иностранных туристов

Объем оказанных платных туристских услуг и уровень поступающих от сферы налоговых поступлений в бюджет Новосибирской области за 2020 год упали более чем в 2 раза. Однако, несмотря на закрытые границ и локдаун, в течение года регион посетили 37,5 тысяч иностранцев, а количество туристов, размещённых в коллективных средствах размещения, составило 538,1 тысяч человек. По данному показателю Новосибирская область заняла 17 место по России и 2 место по СФО, уступив лишь Иркутской области с туристическим магнитом мировой известности – озером Байкал, сообщил, выступая на заседании Совета по туризму при правительстве Новосибирской области Лев Решетников.

Несмотря на снижение показателей деятельности туриндустрии в 2020 году, Новосибирская область остается одним из наиболее привлекательных направлений для путешествий, о чем свидетельствуют результаты интернет-запросов и улучшение позиций региона в Национальном туристическом рейтинге за 2020 год (до 15 места), заявил чиновник.

Сейчас министерство занимается разработкой государственной программы по развитию сферы туризма в Новосибирской области до 2030 года. Проект документа прошел стадию обсуждения с экспертами, находится на стандартной процедуре согласования внутри регионального правительства и будет презентован после официального утверждения. Планируется, что он войдет в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который правительство РФ планирует утвердить летом 2021 года.