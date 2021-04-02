Антон Горестов продал свою долю «Дяди Дёнера»

Финансовый консультант «Дяди Денера» — ООО «Юнисервис Капитал» — сообщил, что Антон Горестов покинул компанию для того, чтобы сосредоточиться на развитии собственных бизнес-проектов.

— Антон Горестов вложил в развитие много сил и средств, так что, конечно, «Дядя Дёнер» не смог бы появиться без него. Другой вопрос, что на протяжении последних пяти лет Антон не занимался управлением сети, а развивал собственную сеть кофеен Prime Time и другие проекты. С нашей стороны, смена одного из учредителей не окажет существенного влияния на компанию, — прокомментировал генеральный директор и сооснователь сети «Дядя Дёнер» Антон Лыков.

Напомним, что сеть уличного питания «Дядя Дёнер» была основана в 2009 году. В 2018 году компания дебютировала на публичном долговом рынке с облигационным выпуском объемом 60 миллионов рублей. В 2020 году был размещен второй выпуск объемом 50 миллионов. Привлеченные частные инвестиции были направлены на расширение сети павильонов, а также на развитие собственного производства — хлебобулочного и мясного цехов.

С 2020 года компания запустила новые проекты — сеть блинных под торговой маркой «Родные блины», собственное производство полуфабрикатов для нужд сети, сторонних клиентов в сегменте Horeca и в рознице под маркой «Я вкусно ем».