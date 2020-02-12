В 2020 году «Обувь России» планирует выдать более 1,5 млн посылок через партнерские ПВЗ

Группа компаний «Обувь России» планирует в 2020 году в четыре раза увеличить число доставленных посылок через партнерские пункты выдачи заказов (ПВЗ), которые располагаются на базе магазинов группы, — с 400 тыс. до 1,6 млн, сообщили в пресс-службе компании. Сейчас в торговых точках открыты более 1700 ПВЗ, компания сотрудничает с восемью партнерами — логистическими операторами PickPoint, DPD, Boxberry, ПЭК, Hermes, Почта России, Сберлогистика и онлайн-ритейлером OZON. В 2020 году компания будет дальше развивать проект «Пункты выдачи заказов» и намерена подключить к нему всех крупных логистических операторов, предоставляющих клиентам услугу «последняя миля» посредством ПВЗ.

Отмечается, что проект ПВЗ является частью стратегии компании по интеграции в логистическую инфраструктуру российского рынка интернет-торговли. Кроме того, этот проект помогает «Обуви России» развивать собственные онлайн-площадки, позволяет лучше узнать аудиторию онлайн-покупателей и ее потребности, а также расширить аудиторию физических торговых точек.

— Обувь России» начала реализовывать проект «Пункты выдачи заказов» в ноябре 2018 года. В 2019 году компания выдала 400 тыс. посылок, рекордным стал декабрь, когда было доставлено более 100 тыс. онлайн-заказов. «Почтовые сервисы помогают компании увеличить трафик в магазины и кросс-продажи. В 2019 году трафик клиентов, которые приходят забрать именно посылки, составил 5,8% от всего покупательского трафика. В этом году мы планируем получить прирост трафика на 10% благодаря проекту ПВЗ. Также мы намерены увеличить конверсию в покупки, т.е. долю клиентов, которые приходят за посылками и при этом приобретают что-то из услуг и товаров в магазине, — до 10%, — отметила руководитель группы финансовых услуг ГК «Обувь России». Наталья Куликова.

По ее словам, сейчас для сопровождения проекта «Обувь России» использует программное обеспечение (ПО), которое предоставляет партнер, исключение составляет Почта России, с которой была проведена отдельная работа по интеграции ПО логистического оператора и ритейлера на базе 1С. Чтобы в дальнейшем унифицировать бизнес-процессы по выдаче посылок, компания планирует в 2020 году провести полную интеграцию в единую IT-систему всех партнёров по проекту ПВЗ.

Фото: пресс-служба компании