Компании Новосибирской области договорились о сотрудничестве с предприятиями Азербайджанской Республики

На прошлой неделе пять предприятий Новосибирской области, совместно с Центром поддержки экспорта Новосибирской области посетили Республику Азербайджан, с целью выстроить успешные стратегии ведения внешнеэкономической деятельности, сообщили в пресс-службе Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. В ходе бизнес-миссии делегация посетила Посольство Российской Федерации в Азербайджане, провела переговоры с Азербайджано-российским деловым советом, представителями структур Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики, а также приняла участие во встречах, которые поспособствуют экспорту товаров и услуг новосибирских организаций.

Наиболее результативными стали переговоры с АО «Карат холдинг», ОО «Бакинский зерновой терминал», SABA Group, Фондом семян Азербайджанской Республики, АО «АЗЕРСУ», проектный институт «Бакипрогор» и «Nabucco A&C». Компании-делегаты достигли договорённостей о закупке, производимой сельхозпродукции и дальнейшем реэкспорте в другие страны. Также были рассмотрены возможные условия дальнейшего внедрения инновационных технологий производства новосибирской компании ООО фирма «Комбест» на азербайджанских предприятиях.

Кроме того, между Азербайджанским университетом архитектуры и строительства и ООО фирмой «Комбест» были достигнуты договоренности об участии компании в обучающем процессе вуза и прохождении студентами практики на объектах в Новосибирске.

Следующим этапом для организаций, посетивших бизнес-миссию станет обработка полученной информации и движение в сторону заключения контрактов.

Фото предоставлено Центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства